徐耀昌領軍 苗縣藍軍大會師

2018年08月18日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

五合一選舉接近，國民黨苗栗縣黨部17日下午由爭取連任的縣長徐耀昌，與黨籍縣議員、鄉鎮市長、代表及里長等參選人，拍攝競選文宣合照展現爭取勝選的氣勢，有百餘人參與。縣黨部主委林祥川說，這象徵母雞帶小雞、小雞拱母雞團結力量大。

120人大陣仗

約120名國民黨籍及部分友好的無黨籍參選人，17日下午2點多陸續抵達縣黨部的攝影棚，為避免反光並使照片拍攝起來更亮麗有美感，分別由專人為他們化妝整理儀容，而來自原鄉的泰安鄉長劉美蘭和縣議員黃月娥、潘秋榮，則穿著自己族人的服飾，別具特色。

百餘名參選人熱情參與，穿著自己設計的競選服裝與徐耀昌合照，縣黨部也為他們安排了4、5種姿勢和手勢，參選人表示，將把合照用做競選看板或印文宣。

連任最後一戰

儘管拍攝照片花費將近3小時，徐耀昌招牌笑容始終不變，希望能幫參選人加分。

縣黨部主委林祥川表示，徐耀昌任內民調支持度高，親和力展現出高人氣，期盼在徐耀昌帶領下，凝聚黨內同志的向心力。徐耀昌則表示，爭取連任可能是他從政生涯最後一戰，不只關乎他個人成敗，更是苗栗縣延續藍天最重要的一役，將整合各方力量，發揮「母雞帶小雞」的功能，拉抬國民黨氣勢，團結就從苗栗開始，也懇請鄉親支持國民黨參選人，交出最亮麗戰績，齊心為鄉親的幸福與未來。

(中國時報)