北斗鎮長選將 涉賣偽農藥交保

北斗鎮長參選人李玄在（左）因涉販賣偽農藥案遭檢調調查，右為其妻現任北斗鎮長楊麗香。（鐘武達翻攝）

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中國時報
／彰化報導

選舉時刻正敏感，國民黨北斗鎮長參選人李玄在卻因被指控涉嫌販賣偽農藥，16日遭檢調搜索，並與子女等相關證人共10多人被傳喚偵訊。全案檢察官複訊後，李玄在以10萬元交保，其餘則無保請回，但這起事件已在地方引起議論。

現任鎮長妻 替丈夫喊冤

「又來了！」李玄在的太太即現任北斗鎮長楊麗香，連任兩屆即將屆滿並交棒，她語氣激動地表示，先生是清清白白、坦坦蕩蕩做生意，為了北斗努力付出，這樣錯了嗎？檢調大張旗鼓，甚至連不管事的女兒都帶回去，像是抄家滅族、刻意在打壓，她還在臉書留言強調「我可以哭、但不認輸」，「絕對參選到底」。

監控2月 查獲2000多瓶

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，檢方是去年接獲檢舉，指李曾受民眾之託，請求清潔隊放行收受事業廢棄物，經檢察官莊佳瑋6月指揮調查站蒐證時，意外發現李家經營的農藥行與隔壁李父住宅設有密道，密室內放置有大量未經許可的農藥製品，全案依違反《農藥管理法》偵辦。

經2個月布線監控，檢察官16日再次指揮調查站與彰化縣農業處10多人針對李的農藥行及住處搜索，並同步傳訊李與相關證人，查知李涉嫌販賣「幻象2000」、「滅螺」、「殺螺」與「攏沒蟲」等10多種未經許可的偽農藥約2000多瓶。

林漢強表示，李販售偽農藥涉及3年以下有期徒刑的刑責，如化驗出有禁藥成分，刑責是6個月以上、5年以下，李坦承部分販售行為，但否認販售偽農藥。

(中國時報)

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