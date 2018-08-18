藍綠端出牛肉 無黨話題吸睛

2018年08月18日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰倒數破百日，下屆台南市長一役多達7人競逐，國、民兩黨市長參選人高思博、黃偉哲炮火互射日趨猛烈，黃偉哲17日喊出即起每日拋一政見，歡迎對手用正面選舉做君子之爭；前台南縣長蘇煥智走炮打市府路線；許忠信周周推政見親送文宣；牛埔里長陳永和喊「外星人移居牛埔」；林義豐、陳子敬勤跑攤拜票不歇。

黃偉哲每日拋一政見

年底台南市長選戰群雄並起，高思博、黃偉哲接連在多項議題上演「你攻我防守」，但深諳選民不喜口水戰，黃偉哲從倒數百日開始，將透過官方line發表政策100系列早安長輩圖，他說，接下來每一天將推出一個政見，端出政策牛肉吸引選民。高思博則說，清楚巿民求新求變心情，呼籲鄉親用行動改變現狀、用選票教訓民進黨。

相較媒體聚焦高、黃，其他5位無黨籍參選人雖少了鎂光燈聚焦，但話題也不少。前台南縣長蘇煥智熟稔市政規畫，近日炮火射向市府，針對交通、觀光、水利建設接連提出質疑，炮打執政不力，讓市府也忙於回應。

高思博呼籲改變現狀

自嘲存在感最低的陳永和展現堅持選到底決心，昨天在牛埔里發表「外星人移居牛埔」觀光政策，繼去年在牛埔打造幽浮入口意象後，這回打造ET，主張珍稀月世界地景，連外星人都被吸引落腳於此。

5位無黨籍深耕基層

前台聯立委許忠信選戰主軸定調為周周推出政見牌，也親自走訪社區發放文宣，他說，選舉不是只能流於攻擊謾罵，而是要真正提出對這塊土地有幫助的理念，這才是老百姓企求的藍圖，他用自己的方式選到底。

前台南市警察局長陳子敬持續深耕基層、拜票發文宣，他說，選戰仍是朝著選到底的方向進行，喊出年底選舉不分藍綠，不要讓政客吃定人民。被網友封為「虧雞福來爹」的林義豐，除了電音趴吸引年輕人關注，日前也到歸仁舉辦首場巡迴政見說明會，力求打贏選戰。

(中國時報)