拚經濟主張挨轟 韓國瑜反擊

韓國瑜（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市議員吳益政17日宣布退出市長選舉回鍋選議員，市長選戰藍綠對決態勢明朗，炮火益加猛烈。韓國瑜接連拋出愛情摩天輪、開發太平島、旗津蓋賭場等拚經濟想法引發熱議，議會民進黨團炮轟韓把高雄變成「又賭、又黃、又扯」；韓反擊綠「怎不譴責日本？」難道不抹黑，就不會選舉。

批綠不抹黑 就不會選舉

民進黨市議員簡煥宗、李喬如、邱俊憲批韓用「天龍國」思維看高雄，「摩鐵摩天輪」後再提出缺乏國際觀的太平島議題，又胡謅要在旗津蓋賭場，以「賭」為經濟發展，城市將淪陷，狠酸是「樂透經濟學」。

韓國瑜則回嗆，日本首相安倍晉三剛通過要設立3家卡西諾（賭場），新加坡也發展博弈，怎不見民進黨譴責？

韓坦言，太平島開發計畫是大膽想法，但強調「需要中央政府同意、太平島周邊國家同意」，他滿腦子只想為高雄賺錢、賺錢、再賺錢，預告會提出更具體的太平島相關政見。

「愛情摩天輪」遭指染黃，他澄清，主要是為促進高雄觀光旅遊，當選市長後，將發展愛情產業鏈，推出包裝愛河相關觀光產業，如摩天輪、婚紗業、婚禮慶典、愛情故事等。

選戰倒數破百日，韓國瑜感慨，陸續提出經濟政見，民進黨立馬修理，而不深思是否可帶來任何商業機會，甚至進一步歪曲，「民進黨已到了不抹黑，就不會選舉的地步。」

針對外界質疑韓三天兩頭往台北跑，他自認「25分法」分配得宜，2天在台北爭取北漂青年，5天留高雄傾聽基層心聲。

韓國瑜說，他私下拜會過許多在地菁英分子，「少林派要，武當派也要」，會挾各方所長發展高雄經濟。

吳益政退出高市長選舉

吳益政自行民調，未達先前設定的10％門檻，含淚宣布退選，將回鍋參選市議員。至於未來是否會藍、綠選邊站？他直言「不可能特別支持誰，會被選民吐口水！」倒是藍綠口徑一致尊重及給予祝福。

(中國時報)

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