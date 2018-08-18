侯友宜木刻愛心項鍊獻妻

2018年08月18日 04:11 中國時報 許哲瑗／新北報導

三峽「青草職能學苑」今年2月落成，以培育弱勢青年為目標，設立職能課程，盼能救助社會邊緣的學童，國民黨新北市長參選人侯友宜17日專程前往參訪，除關心學苑營運情況外，並親自體驗木雕課程，為配合七夕情人節，侯刻了一個愛心項鍊，要送給太太當情人節禮物。

「甘樂文創」創辦人林峻丞結合在地職人與企業資源，成立「青草職能學苑」，透過實習商店、課後輔導、木雕工藝等專業課程，長期培育弱勢青年，讓孩子習得一技之長，突破生活困境。

侯友宜現場向木雕刻工坊的老師黃希宸學習，用樟木刻出一個愛心項鍊，作為送給太太的情人節禮物，侯友宜打趣說，「學木刻比選舉還難！」他指出，木雕藝術是三峽重要產業之一，如今學習木雕的學徒愈來愈少，對於傳統藝術文化的傳承，他必定不遺餘力。

黃希宸說，木雕是三峽重要文化，三峽祖師廟外牆的雕刻和浮雕設計，就是由他的師傅一筆一畫精細雕刻而成，這項文化對三峽而言意義重大，盼在位者妥善傳承下去。

正在學習木雕的學員陳鴻陞向侯友宜展示他的作品，經旁人說明，陳鴻陞年紀輕輕，已有廠商相中他的創作天賦，上門訂製木雕品。侯友宜大開眼界，鼓勵他繼續創作。

適逢七夕情人節，侯友宜表示，從他當警察開始，每天在外衝鋒陷陣，很少有機會回家過節，太太總是獨自把家裡照顧妥當。媒體問侯選舉是否會打「太太牌」幫忙掃街、站台，侯表示，尊重太太的想法，夫妻只要平常互相扶持，幕前幕後都不重要。

(中國時報)