前議員王燕美 獄中宣布再戰

2018年08月18日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

涉詐助理費27萬元、偽造文書遭判刑的前花蓮縣議員王燕美，去年剔光頭提早入監服刑，直到入監前仍強調自己是被冤枉，她要趕在今年議員登記前出獄，用選票證明清白，她透過家人公布獄中手寫信宣布將「重新出發」，並誓言再次參選花蓮縣議員。

王燕美入獄前喊屈，直呼母親離世時200萬元的奠儀都捐出成立基金會作公益，何必貪區區幾萬元，她強調官司遭人冤枉，不過她願原諒陷害她的人，她說，從政20幾年，自認問政、服務認真，無奈卻也惹來禍害，連讓她上訴的機會都沒有。

她去年利用入監前的最後一場公開活動，邀請民眾幫忙「剃頭」，對於無法完成選民託付感到抱歉，承諾「等我回來，王燕美一定重新再起！」服刑期間也透過親友張貼獄中手寫信，除傳遞獄中生活，還提及「正在回家的路上」，不少支持者也熱烈回覆，為議員加油。

立場偏綠的王燕美曾任4屆花蓮縣議員，敢言的大炮風格及地方雄厚的民意基礎，一直是綠營在花蓮南區重要代表性人物，入監相隔近10個月，15日再次張貼手寫信，開頭就提及「即將重新再出發」，並指出「蹲苦牢10個月或許是上天最好安排」，她20日將服滿刑期出獄，邀請支持者一起到服務處相見歡。

縣議員第四選區包括瑞穗、玉里、富里及卓溪鄉，應選3人，現任議員張冠智、潘富民，張改選富里鄉長，潘不再參選，目前表態的除在獄中的王燕美、獲國民黨提名的潘富民妻子潘月霞、現任富里鄉長黃鈴蘭及蘇金勝、黃文成等人，形成5搶3局面。

(中國時報)