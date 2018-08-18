蔣萬安跨海 為楊鎮浯助陣

立委蔣萬安（左二）跨海前進金門，替楊鎮浯（中）加油打氣。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

金門縣長選舉逐漸加溫，國民黨籍參選人楊鎮浯17日在立委蔣萬安的跨海助陣下，發表洋溢輕快、活力的競選主題曲《Kinmen Together》，強調要用一顆真實、奉獻的心與鄉親攜手讓金門變得更美好。

這是金門選舉史上，首次有參選人專屬的競選主題曲。創作人李其燊從小在金門長大，10歲那一年因為視網膜病變，而歷經不一樣的人生，靠著堅強的意志力，始終未曾放棄對音樂的熱愛，2011年3月自好萊塢音樂學院學成返國，以創作音樂做為終生志業，10多年來在兩岸音樂大賽屢獲佳績。

蔣萬安表示，楊鎮浯在立法院努力為鄉親打拚，包括醫療專機進駐金門和推動兩岸通水，讓他看在眼裡非常感動，而楊鎮浯的競選主軸「TRUTH」真正符合他的形象，只有他才能帶領金門走向正確道路。

楊鎮浯則強調，《Kinmen Together》代表國民黨始終與金門人站在一起，為金門鄉親權益努力打拚，也象徵金門人要團結在一起，心手相連邁向更美好的未來。

國民黨縣黨部主委林芳旋偕縣青工會長陳孝瑜、金寧鄉長參選人李正騰、金門縣卓越青工總會會長王建順、副會長陳向鑫、總幹事翁明振和金城鎮長參選人李誠智等人也到場參加，展現新生代接棒的團結力。

(中國時報)

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