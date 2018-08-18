林佳龍施政 滿意46％不滿意48％

臺中市議會委託艾普羅民調公司完成臺中施政滿意度調查，結果顯示，市民對空氣汙染問題，有高達67％不滿意。（盧金足攝）

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中國時報
本報訊

臺中市議會委託民調公司完成臺中施政滿意度調查，針對3年來市政問題，只有「交通」1項，滿意度優於不滿意度，其他青年低薪資、空汙、經濟問題，高達60％以上不滿意。此外，刪除老人健保補助政策，60％以上不太支持；整體施政滿意度，滿意占46.3％，不滿意占48.8％，市政如何讓民眾有感，是當務之急。

艾普羅公司民調結果指出，這3年來對林佳龍施政滿意度，非常滿意與還算滿意的占46.3％，不太滿意與非常不滿意占48.8％，民眾不滿意原因前3項為「沒有實際作為，感受不到有什麼表現」、「道路交通不見改善」、「空氣汙染」。

臺中市議會國民黨團書記長李中表示，林佳龍甫上任就藉口刪除老人健保補助，以至青壯人口負擔增加，從61.6％不贊成可證明，交通與道路也有近5成表示不滿意，而空氣汙染、青年低薪、經濟等方面超過6成以上不滿，顯示市民不會被表面宣傳迷惑，清楚龍團隊這3年多來沒有腳踏實地為市民做事。

臺中市議會民進黨團總召李天生說，依行政院主計總處最新公布資料，臺中市2018年上半年失業率降至3.6％，從2016年、2017年到2018年上半年，已3度蟬聯六都失業率最低，路平專案4年500公里計畫提早達標，各縣市都來臺中取經，且招商引資有成，林佳龍的打拚與政績會讓民眾愈來愈有感。

臺中市政府新聞局長卓冠廷則表示，各種民調市府團隊都會參考，各式民調都顯示臺中市正在大幅進步中，市府團隊會更努力。

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(中國時報)

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