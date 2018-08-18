宜縣長選戰 藍綠爭搶看板地點

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中國時報
／宜蘭報導

打選戰不只要顧好自己的樁腳，也要設法拔樁，除了拉攏支持人氣外，能夠設立競選總部、大幅競選看板的好地點，也是兵家必爭之地，民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀與國民黨縣長參選人林姿妙，雖然表面上看似各自努力，幾乎不見雙方正面交鋒，但私底下早已明爭暗鬥，連競選看板設置地點也搶得非常激烈。

宜蘭縣以蘭陽溪為區隔，分為溪南、溪北2大區塊，位於宜蘭市中山路、運動公園對面的一棟3樓高的民宅，台面下就上演陳歐珀與林姿妙陣營「搶占制高點」的戲碼；這處民宅是溪南通往溪北的必經之地，其一側外牆正對著道路，掛上大幅看板非常醒目，是絕佳競選廣告設置地點。

這面牆壁原本由林姿妙陣營租下，掛上「反深澳電廠萬人連署」巨幅廣告，由於民宅就位於陳歐珀辦公室對面，頗有侵門踏戶、在別人家門口耀武揚威的感覺；陳歐珀陣營越看越不是滋味，乾脆來個釜底抽薪，將整棟民宅租下來，預定要作為溪北的競選總部之用，外牆也更換為陳歐珀的巨幅形象看板。

知情人士打趣說，除了宣傳效果地點好，還具有另一層含意，此處為溪南進入溪北市區的要道，挑戰縣長寶座的羅東鎮長林姿妙，要從位於溪南的羅東鎮進軍到溪北宜蘭市一定會經過，陳歐珀設立競選總部，頗有對林姿妙陣營下馬威的味道，另方面還隱含要將林姿妙「擋在溪南」的用意，對陳歐珀而言，則具有進可攻（溪南）、退可守（溪北）的戰略含意。

(中國時報)

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