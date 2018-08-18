基隆白色力量 柯P學長選議員

2018年08月18日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆市安樂區是議員選舉一級戰區，雖開出7個議席，但競爭人數高達14人，其中，參選人李偉華是安樂區知名家庭醫師，還是台北市長柯文哲的台大學長，不少基隆人從小讓他看診到長大。李年底拚選戰主打長照、健康照護政策，日前低調成立競選總部，但選舉期間不會離開診所，仍會繼續看診，不少選民期待有醫科背景的李偉華，為政治帶來不一樣，成為眾人矚目焦點。

「不會刻意跑攤、拜票掃街。」李偉華認為，不愛應酬是他的特色，競選策略就是「靠看診打選戰」，每天為病患看診的6小時，簡單為病人介紹競選政策，目前已成功爭取不少選民關注。他說，將醫界資源注入基隆，希望透過理性、專業與其他議員參選人做出區隔。

李偉華是基隆市首位參選議員的醫生，他曾任職基隆、林口長庚12年，目前是基隆醫師公會常務理事、李偉華耳鼻喉科主治醫師。他說，基隆有5萬人超過65歲，但長者政策不足，自己主推醫療長照、健康照護，認為基隆適合推動低價長照。希望將廢棄小學空間再利用做為長照場所，還可採園藝治療，為老年人建構優質生活。

安樂區選情激烈，有5名現任議員確定拚連任，包括國民黨秦鉦、俞參發和親民黨莊錦田，已連任8屆市議員的國民黨資深議員鄭林清良，雖不再參選，但女兒鄭愷玲將接班競選，民進黨現任議員洪森永、陳志成也確定參選。新人除了李偉華，還有興寮里長連淑慧、總統府前文稿小組成員張之豪、退休警察羅維新，老將新秀廝殺為選情增添不少看頭。

(中國時報)