東山水雲里 9月起有公車搭了

議長賴美惠（左2）、市議員參選人李宗翰（右），一同到東山區水雲里會勘。（賴美惠服務處提供）

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中國時報
／台南報導

等了幾10年公車終於要來了！台南市東山區水雲里位處偏鄉，偏離產業道路，一直以來都沒公車到達，無論颳風下雨學生上下課家長都只能自行接送，極為不便，又因當地居民多為務農，農忙時若延誤接送時間，學生只能在校園等候，安全也成隱憂，在居民殷切期盼下，17日終於露出曙光，市府交通局公共運輸處表示，將在9月以公車繞駛載送居民解決無車之苦。

議長賴美惠昨天上午邀集交通局公共運輸處、新營客運、水雲里長陳福松等前往水雲里，就「台南市黃7公車繞駛東山區水雲里路線」可行與否實地會勘。

陳福松表示，水雲里過去因日治時期開採「牛山油礦」之名不脛而走；30幾年前中油仍在當地開採天然氣時也有牛山戲院、福利社、商店、診療室，更有客運站風光一時。但自中油離開後，數十年來連部公車接駁都沒有。

陳福松說，水雲里因人口外流、沒落，目前僅約200多戶、400多位居民，國小至高中學生共約10多人。過去因水雲國小廢校，國小生只能改至較遠的吉貝耍國小或東河國小就讀，國高中生則至東山國中、白河高中，長期以來都靠家長自行載送。

但因居民大多務農，接送孩子還得配合農時狀況，實在勞心勞力；若又碰上農忙時期，來不及接送，孩子就得苦苦在校等候，也有安全隱憂，居民反映多年，只盼公車通行，除解決他們的困擾，也可望均衡地區發展。

公共運輸處長呂獎慧表示，經市府與業者討論後，預計在牛肉崎土地公廟、雲天宮、崁下寮、水雲天后宮設立4站點，提供早、中、晚6班次、3時段往返，解決同學上下學困擾。

(中國時報)

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