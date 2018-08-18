仁里菸廠闢搜訓基地 民眾反彈

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中國時報
／花蓮報導

佇立超過50年的花蓮仁里菸葉廠，珍貴的檜木建材、寬闊廠區極具特色，轉為文教用地後，因缺乏管理，廠內建築嚴重損壞，花蓮縣消防局考量東部無搜救訓練基地，欲變更作為消防機關用地，受到地方民意反彈，盼能保留具有文化價值的廠區，朝向歷史風貌公園使用。

建於1953年的花蓮仁里菸草廠，2000年與屏東菸廠合併後遭裁撤，閒置期間包括文化局、教育單位、鄉公所皆曾表態要認養園區，2009年作為花蓮教育大學（現東華大學）藝術教育用地後轉型為文教用地，卻又因大學合併後再度淪為廢墟。

4公頃廠區包括倉庫、工作場、辦公廳舍等，3棟以檜木搭建的大型廠房，因缺乏管理，樑柱被宵小分次鋸斷偷走，屋頂結構塌陷，破壞嚴重到連申請歷史建築成文化資產都被退件。

花蓮大地震後，花蓮搜救隊緊急成立，花蓮縣消防局向行政院提出申請防災教育館暨特種搜救隊訓練基地案，7月初獲行政院核定補助2億元，也獲國產署同意興建，消防局長林文瑞指出，菸廠為國家土地，並非縣政府、鄉公所持有。

林文瑞昨在說明會表示，全台消防訓練場域皆設在西半部，仁里菸廠長期荒廢已成治安死角，他強調，廠區共20餘間廠房，預計使用10棟建築，其餘作為防災教育用地，採半開放式管理，鄉民同樣有機會使用。

(中國時報)

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