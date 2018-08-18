新北YouBike500站達標 抽i8

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中國時報
／新北報導

低碳城市里程碑！新北市YouBike租借站數17日邁入500站，車輛數達1萬5000輛、每日使用人數突破9萬居全國之冠，新北市府特別推出臉書抽獎活動，邀民眾按讚留言抽iPhone 8等好禮，也預告在2020年前擴大YouBike租借站建置範圍邁向600站。

「新北YouBike 500讚」啟用典禮17日上午在新莊國民運動中心前舉行，新北市長朱立倫、微笑單車董事長劉金標與多位地方議員皆到場參加，共同見證新北YouBike500個租借站發展歷程及打造健康低碳環境的成果。

朱立倫表示，YouBike已經成為新北市民生活的一部分，市府在短短4年內建置站數500站、車輛數高達1萬5000輛，每日使用人數也突破9萬人，皆為全國第一，此外提供前30分鐘免費騎乘補助，鼓勵民眾使用綠色運具，預計持續擴大建置範圍邁向600站。

微笑單車董事長劉金標說，新北市民對YouBike相當認同，4年來整體服務滿意度高達9成6，車輛失聯率僅0.5％，共53台車暫時失聯，遠低於公共自行車同樣盛行的法國巴黎的20％。

交通局表示，YouBike累計使用人次近7000萬，累積已減少6600噸二氧化碳排放，相當於55萬棵樹年吸收量。

為感謝民眾支持，自即日起至8月31日止，只要在臉書大頭貼照加上「新北500讚」特效框，至「我的新北市」臉書粉絲團活動貼文按讚並留言「#全國第一新北500站YouBike!」，並tag一位好友，就能參加抽獎，有機會獲得iPhone 8等好禮。

(中國時報)

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