義竹掩埋場賣電 回饋鄉民加碼團險

義竹鄉頭竹村，有嘉縣首座轉型設置太陽能光電設施的垃圾掩埋場，預估1年可發電300萬度。（義竹鄉公所提供）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉縣義竹鄉的太陽能發電場，為全縣首座由垃圾掩埋場轉型而成。去年鄉公所完成招商及運轉發電，並將賣電收益專款專用，辦理鄉民團體意外保險，廣受好評。鄉長顏蔡淑惠表示，9月起不僅延續舊有保障，新約內容也提高理賠額度，加碼照顧鄉親。

顏蔡淑惠指出，第2期垃圾掩埋場位於頭竹村，面積為2.46公頃，經綠化復育長達15年之久，但鄉親卻鮮少利用，再加上日照充足，公所以「公所出地、民間出錢」的BOT（興建、營運、移轉）方式推動太陽能發電，除成功解決土地閒置問題，還能增加收入造福鄉親，更重要的是符合環保綠能潮流，創造多贏局面。

顏蔡淑惠透露，去年推動垃圾掩埋場種電至今，預估太陽能回饋金約300萬元，已全數作為鄉親意外團保之用；凡設籍義竹鄉6個月以上者，均得請領喪葬死亡補助費、意外致死、意外致殘及重大燒燙傷等保險給付，目前共提出101件的理賠申請案，以喪葬死亡補助項目占大宗，約有82件，意外致死次之，其餘尚待審核。

顏蔡淑惠還表示，為延續保障，經全面檢視後，現已完成新約招標程序。其中，喪葬補助費用由3000元提高為5000元，意外致死理賠金則自10萬提高到15萬元，加碼照顧1萬8000餘位鄉民，但希望是備而不用，提醒符合申請條件的鄉親，只要事件發生起2年內提出皆可受理，別白費公所造福鄉親的美意。

(中國時報)

歹徒闖清水郵局 搶走50萬 向員警揮拳 醉漢送辦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。