義竹掩埋場賣電 回饋鄉民加碼團險

2018年08月18日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣義竹鄉的太陽能發電場，為全縣首座由垃圾掩埋場轉型而成。去年鄉公所完成招商及運轉發電，並將賣電收益專款專用，辦理鄉民團體意外保險，廣受好評。鄉長顏蔡淑惠表示，9月起不僅延續舊有保障，新約內容也提高理賠額度，加碼照顧鄉親。

顏蔡淑惠指出，第2期垃圾掩埋場位於頭竹村，面積為2.46公頃，經綠化復育長達15年之久，但鄉親卻鮮少利用，再加上日照充足，公所以「公所出地、民間出錢」的BOT（興建、營運、移轉）方式推動太陽能發電，除成功解決土地閒置問題，還能增加收入造福鄉親，更重要的是符合環保綠能潮流，創造多贏局面。

顏蔡淑惠透露，去年推動垃圾掩埋場種電至今，預估太陽能回饋金約300萬元，已全數作為鄉親意外團保之用；凡設籍義竹鄉6個月以上者，均得請領喪葬死亡補助費、意外致死、意外致殘及重大燒燙傷等保險給付，目前共提出101件的理賠申請案，以喪葬死亡補助項目占大宗，約有82件，意外致死次之，其餘尚待審核。

顏蔡淑惠還表示，為延續保障，經全面檢視後，現已完成新約招標程序。其中，喪葬補助費用由3000元提高為5000元，意外致死理賠金則自10萬提高到15萬元，加碼照顧1萬8000餘位鄉民，但希望是備而不用，提醒符合申請條件的鄉親，只要事件發生起2年內提出皆可受理，別白費公所造福鄉親的美意。

(中國時報)