古坑爭取設三低一高特色產業園區

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中國時報
／雲林報導

雲縣府為均衡城鄉發展，積極爭取前瞻計畫在古坑鄉設置「城鄉特色產業園區」，依循低汙染、低耗能、低耗水及高產值的「三低一高」原則為產業定位，預計開發101公頃，至少可創造200億產值、6000個就業機會，讓古坑產業從現有一級往上躍升。

古坑鄉長黃意玲指出，環境意識漸高，空氣、水、廢棄物、噪音等汙染的環保法規比過去嚴格很多，未來古坑產業園區會適用最新、最先進法規，其差異之大，絕非20年前開始營運的六輕工業區能相提並論，將如同嘉義大埔美精密機械園區、新北市樹林產業專用區等，都在開發範圍一併設置住宅區，可見這類型的園區不會影響到居住品質及安全。

雲縣建設處長蘇孔志表示，古坑產業園區的設置標準依循「三低一高」原則，以低汙染、低耗能、低耗水及高產值的產業為限；古坑產業目前泰半是一級農業生產，該產專區的設立，可吸引農產加工相關的廠商進駐形成產業鏈，改變鄉內產業結構，以提高鄉民經濟收入。

黃意玲指出，古坑鄉內一半以上屬台糖、國有財產署及林務局等公有地，很適合釋出設置產業專區，提供青年創業，並帶動現有產業升級為觀光休閒等服務的農業。

蘇孔志說，古坑產業園區規畫設在台糖溝壩崁頂農場，面積約101公頃，若以嘉義大埔美精密機械園區二期面積約86公頃、至少創造200億元產值與6000人次就業機會估算，古坑產專區區創造的產值及就業機會將更可觀，年輕人可以留鄉或返鄉就業。

(中國時報)

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