2018年08月18日 04:10 中國時報 主筆室

全球貿易戰愈演愈烈，資金加速撤離新興市場，股匯動盪隨之加劇。從5月中旬阿根廷披索危機，到6月底人民幣急貶，再到最近土耳其里拉重挫，皆顯示投資人對新興市場的疑慮與不安情緒正逐漸擴大並蔓延，幣值重挫，連帶股市也變成外資撤逃的提款機。

統計各國股市從年初高點迄今，陸股跌幅22%、菲股跌17%、印尼跌13%，不是新興市場的香港及南韓，跌幅也分別高達18%及13%，就連日本都跌了7%。有趣的是，具有類似結構與特性的台股，卻呈現異常強勢，大盤跌幅僅4%左右，萬點行情更持續寫下史上最長紀錄。難怪蔡總統和賴清德院長興奮莫名，多次據以指出「台灣經濟近期最好」，但強勢台股背後真有基本面支撐？

台股其實也面臨了同樣的資金撤離問題，今年以來，外資賣超台股在高峰時期曾逼近3000億元，創下僅次於2008年金融海嘯的第2大賣超紀錄。為何龐大外資賣壓無法壓垮台股？關鍵在於內資的反向承接力量，吸收外資倒出的籌碼，讓台股得以維持在萬點之上，而這也具體呈現在台股量能的放大。2018上半年，台股總成交量為16.5兆元，足足是去年及前年同期的1.5倍及1.7倍。若以日均量能來看，上半年1379億元的日均量，也遠比2017年的1049億元，多出330億元，顯見內資確實消化了大部分的外資賣壓。

值得注意的是，這一波內資組成看起來不像散戶資金，而是以中實戶及法人為主，這或許跟台商資金回流有關。對照日前財金文化董事長謝金河的說法，台股正在產生質變與量變，資金回流讓內資取代外資成為台股主導者，兩者不謀而合。更不用說，早先金管會公布的上市櫃公司大陸投資收益匯回資料，2017年創下歷史新高的4031億元，比2016年高出1015億元，也驗證此一事實。資金回流看來似乎為台股提供一股強有力的支撐力道，問題是，這樣的力道能夠持久、成為常態嗎？

這一波美股將近10年的多頭走勢，源自於亮眼的經濟表現與企業獲利。當歐盟、日本以及中國大陸經濟成長都出現了明顯下滑或停滯時，美國第2季經濟成長率竟然還寫下4年新高的4.1%，企業整體獲利（第1季）也創下自2010年以來的最大年成長幅度，這些無疑都成為推升美股的支柱。

反觀台灣，上半年經濟表現雖超乎預期的好，平均成長率來到3.2%，但下半年在基期因素與外部高度不確定性的干擾下，逐季下滑難以避免。即使是主計總處較為樂觀的預估，下半年經濟成長率也將急遽下滑到2.18%，足足比上半年少掉1%之多。在這樣的背景下，作為經濟櫥窗的股市，顯然有極高機率先行反應。特別是當新興市場動盪更為加劇時，一向與國際經貿與金融市場亦步亦趨的台灣，恐怕很難獨善其身。

山雨欲來風滿樓，正是當前台股最佳寫照，投資人必須居高思危。雖然資金回流讓內資撐起這波萬點行情，但這畢竟仍是屬於短期籌碼面的因素，而非長期基本面的改善。能否持續下去，還得視後續經濟表現而定。換句話說，短期在資金、籌碼及消息面的作用下，股市有時雖會背離基本面（或提前反應），但通常不會背離太久，長久還是取決於經濟本質。

不可否認地，當前台股確實有著全球屬一屬二低的本益比，加上企業現金滿手的優勢（高股息殖利率），為台股走勢提供一定的支撐力道。但長遠來看，想要持續站在萬點之上，搞好經濟仍是不二法門。

目前政府策略是透過強化內需來確保經濟成長動能，主要作法是藉由增加公共建設與研發經費刺激投資，同時利用反景氣循環作用，減少外部不確定的衝擊。方向雖是對的，但從過往經驗來看，如果公共支出不能帶動民間投資意願，就會成為蚊子建設，拉動成長效益有限，到頭來，只是選票綁樁行為。必須改善兩岸關係，解決缺電問題，鬆綁相關法規，才有機會帶動投資與經濟成長，股市才會真正站穩萬點。

(中國時報)