2018年08月18日 04:10 中國時報 主筆室

中國大陸16日宣布，9月1日起實施《港澳台居民居住證申領發放辦法》，台灣居民在大陸將可申請「居住證」，形同「類身分證」，可享與大陸民眾同等待遇。這項措施說白話，就是兩岸政黨比賽誰比較愛台灣，共產黨又得分了！

居住證是繼取消台胞就業證後，進一步內政化的措施，這當然是大陸的統戰措施。面對大陸外交政策硬的更硬、惠台措施軟的更軟，陸委會竟制式化回應：要確認居住證與在陸設籍待遇有無差異，判斷是否違反《兩岸人民關係條例》？

居住證對數十萬在大陸打拚事業的台商與求學的莘莘學子，提供了最直接的居住福利保障，由於申辦居住證不用放棄台灣戶籍，沒有兩岸政治選邊站的困擾，等同鼓勵台商與台生在大陸落地生根。

因此居住證可以說是加碼的惠台措施，也是具體實踐大陸領導人習近平「兩岸一家親」的理念，對未來兩岸融一將具啟發效應。遺憾的是，民進黨面對大陸的加碼愛台措施，似乎慌亂了手腳，陸委會唯一的回應，就是要查一查有無違反法規。

民進黨明顯欠缺執政信心，面對大陸擺明了統戰，不但拿不出任何作為，陸委會甚至警告國人居住證會被納入大陸社會公共服務系統的終端識別，且大陸已建構天網工程，透過人臉辨識技術就可全面監控，對台商與台生有一定風險。

陸委會這種膝反射反應，根本就是恐共大頭症。對國人而言，不管什麼政黨推出什麼樣政策，檢視政策優劣的標準就是比賽愛台灣，只要對台灣人民好、可以讓人民過更好的生活，就是愛台灣的具體實現。因此陸委會不必急著判斷居住證，該思考的是如何跟大陸比賽愛台灣，才能得民心。

(中國時報)