2018年08月18日 04:10 中國時報 卓亞雄

閱聽人對事件的理解大致有兩部分，一是事件全貌，這比較容易克服，不管媒體是哪個色彩，全部閱讀過濾，連網路自媒體也不放過，應該可以大致窺其全豹。其二是怎麼定位事件的意義？這就難了，通常得借助媒體引述的專家、學者意見。但問題是，現在不少專家不像專家、學者不像學者，讓閱聽人問道於盲。

正牌學者專家通常比較龜毛，要他對事件表達看法，多會以「對事件還不夠了解，等清楚了再回應。」這類嚴謹的態度面對。而且學者專家一般都會審慎過濾自己的專長領域，對非專長的議題絕不多言。但現在出現不少「雜貨店」式的學者專家，對媒體的配合度高，他們可以無所不談，而且訪問者希望他說什麼角度，他都願意配合訂單開口，即使是把黑的說成白的，也照辦。

由於目前台灣的媒體對許多議題，尤其是牽涉到意識形態多各有立場，有些求名心切的學者專家就置專業於不顧，搭配媒體演出，將自己降格為名嘴。

政黨向來有「御用學者專家」，為政策護航；有分量的企業為了自身利益，也多少有所謂的「御用學者專家」名單，在必要時向國會、政府以及社會發聲。這類御用學者專家都有學術界的頭銜，但所言內容是否為真，卻不盡然。

現在言論市場大開，「御用專家學者」無法壟斷輿論界，但仍是一家之言，媒體閱聽人要如何分辨事實，更需要理智的比較和判斷。尤其許多公共議題影響到民眾的權益和社會的整體利益，例如深澳火力電廠的興建、企業造成汙染問題等等，正反方的學者專家都可以提出一堆數據，但事實真相只有一個。

在網路媒體、社交媒體興起後，媒體閱聽人可以享有天量的資訊，可以聽到比以前更多量且免費的學者專家意見，但麻煩的事變成不知道要相信誰？除了學者專家的學經歷背景外，學者專家有沒有學術良知？有沒有對社會的責任心？可能更重要。

陳水扁當年競選總統時，推出一群有顯赫學術背景的國政顧問團作施政的擔保，但結果他的施政還不是讓台灣向下沉淪；曾拿過諾貝爾獎的李遠哲，率領一群專家推動教改，結果台灣教育卻愈改愈慘。所以盡信專家，也有可能會造成社會的災難。

在日本的學術界，學術傳承嚴謹，哪個領域有所謂的「專家名單」相當清楚，想冒充專家很難。但在台灣，敢說的專家學者似乎比較吃香，語不驚人死不休比較容易紅，尤其現在肯往執政黨那裡靠邊站的專家學者也比較有機會吃香喝辣。但這種現象卻造成在台灣真理無法愈辯愈明。

例如課綱審議委員會裡，真的每個委員都對所審查的課綱內容專精嗎？有人現代史、古代史、中國史、東亞史都熟？而且不是秉承上意或因政治壓力，是依自己的專業及學生學習權益做審查？蔡政府執政後，每次課綱審查都會掀起巨大爭議，難道講求專業有這麼困難嗎？

如果我們的社會繼續這樣學者不學者，專家不專家，造成閱聽人更多的迷惑，未來中道和理性的力量將更形勢微。

(中國時報)