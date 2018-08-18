擺脫22K 低薪困境仍難解

2018年08月18日 04:10 中國時報 林昭禎

基本工資升破23K，在外出訪的蔡總統特地在臉書上發文，表示「終於把低薪代名詞22K，送入歷史」。據勞動部估算因此獲益的本國勞工有181.94萬名，真是可喜可賀啊!但以整體受僱員工749.6萬人來說，還有567.66萬名的勞工等著蔡總統為大家加薪，不知何時才能見到基本工資30K的日子？

今年元旦前夕，蔡總統說她的最低工資夢想數字是3萬，但現實是大學畢業生的起薪只有28K，於是負責落實政策的行政院開始集體動員想方設法。先是副院長施俊吉出面宣稱此舉4到6年有望達成，接著是賴清德院長指示，今年的基本工資時薪要加10元，達到150元。然後中央銀行與勞動部先後發表支持基本工資調升的研究報告，就這樣我們和22K告別了。一切好似跟著劇本走，而參與基本工資審議的成員也說「這是政治性決定」。

其實這也無可厚非，因為透過調基本工資達到加薪目的，埋單的是資方，政府不過是多了對勞健保的補助支出。對執政者而言，這是最簡便且成本最低的方法，又馬上可以看到成效，11月就要選舉了，鞏固基本盤絕對是必要的。

只是百姓真那麼好騙嗎？這群近570萬沒加到薪，又要面對物價上漲壓力的勞工會怎麼看此事？需要大量臨時人力的量販店、餐飲店和便利店，面對年年調升的基本工資，最後會怎樣？雖然勞動部的研究顯示，我國基本工資近年的平均調幅仍低於美、日、韓等國，但我國的國民所得和這些國家一樣嗎？

基本工資審議委員會中的勞方代表舉南韓近兩年大幅調升基本工資的例子，要求一次漲足到28K，遭到勞動部長以台、韓兩國狀況不同，無法類比為由拒絕。可見官員們並非不懂，只是大選當前，怎能不以實踐蔡總統的夢想為先。

然而從近10年的官方統計卻可發現，基本工資從2007年的17280元，提高至2018年的22K，受惠的本國勞工從2007年的121萬人，到2018年已達164萬人，顯然隨著基本工資的增加，領取基本工資的勞工也愈來愈多。這表示基本工資並未帶動整體加薪，反而是讓更多的邊際勞工掉到領基本工資的圈子裡。

單靠拉抬基本工資，或制訂《最低工資法》化解低薪困境，無異是「不可能的任務」。勸請當局改弦更張，在提高基本工資的同時亦應釋出配套，除了降低對中小企業的衝擊外，也要考慮如何減輕邊際勞工的負擔。諸如：經由輔導店家導入加值服務及數位轉型，以提高獲利；對薪資中位數以下的勞工，提供社會住宅及托老托育補助等方式，幫助社會達到整體「加薪」的目的。

提醒蔡總統，千萬別忘了您心中「最軟的一塊」，真心希望早日看到基本工資30K的夢想實現，不然百姓可是會用腳投票的。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)