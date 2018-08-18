防治登革熱 四都合作並進

2018年08月18日 04:10 中國時報 金傳春

隨著氣候變遷，蚊媒傳染病防治近年更深受全球公共衛生決策者的重視。今年台北、新北市與桃園均出現登革熱本土確定病例，反觀高雄在2014～2015年及台南2015年出現嚴重的登革熱流行後，已累積出寶貴經驗，近兩年本土病例維持在4例以下，成績亮麗。

台灣的登革熱有下列流行病學的特徵：一、多數的疫情流行是自境外移入病例點燃的。在病例與病媒孳生源兩條件均存在之處，容易發生當地的持續流行。

二、舊曆年後，若有少數病例漏球，至4與5月會有第一波明顯的流行；此時防疫效率若再打折，6至8月將攀升病例數，倘使疫情調查未找著感染源與病媒蚊孳生處，或病人求醫晚，感染者經移動、人群聚集等活動，將邁入短時間內的社區傳播，快速激增病例至高峰期，終至疫情一發不可收拾。這顯示流行的「前期」尚呈「星火散發病例」時，偵測系統的靈敏度與民眾持之以恆的參與防疫作為是最重要的防疫關鍵。

三、流行地多為埃及斑蚊出沒的南部縣市與澎湖，疫情規模與嚴重度較大，但台北市、新北市、台中市雖為白線斑蚊分布，仍曾有中小幅度的流行。

四、病例以成人為主，但重症與死亡者多為65歲以上年長者，青壯年則扮演傳播病毒的要角。

顯然地，我國登革熱防疫教育在大學生、社會青年與老人部分尚有待加強，尤其近兩年的境外移入病例多以北市與新北市為大宗，而今年本土病例至今15例中，新北市11例與台北市2例，已超過高雄1例，台南與屏東均為0例。

白線斑蚊可孳生的戶外環境多元，串聯疫情調查與布妥戶內、外誘蚊產卵桶，相輔相成，並定期檢查誘蚊桶極為重要。暑期特別須清除校園孳生源。此外，疫區防蚊應從自家庭院防治著手，尤其家中有老人、糖尿病、腎病、心臟病患者，宜裝紗門窗等多項防蚊措施，且每周末須社區集體防治。

新近國際趨勢偏重防控斑蚊以及降低流行病學的危險因子，並事前規畫重點工作，將防疫行為更趨大眾化，以深植民間。美洲厄瓜多爾發現高風險區的居民參與各項防蚊，有助成功防疫。

未來台灣登革熱防疫努力的目標應是：一、將台南市提升為「埃及斑蚊」根絕區，降低登革熱的重症與死亡，防杜傳播其他病原；二、高雄市規畫為「登革熱防治示範區」，比較不同新嘗試防治法的成效；三、台北與新北市推展為「白線斑蚊驟降區」，以不同病媒蚊指標，定期評量防疫實效與待改進處。

台灣曾有根除瘧疾的光榮史，登革熱防治更需勇於開創未來。

（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)