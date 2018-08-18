歷史斷根 文化失魂

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中國時報
譚家化

12年國教高中歷史課綱日前拍板定案，中國史納入東亞史中，而往昔夏商周秦漢、元明清編年史被拋棄，改為去脈絡化的主題式單元討論。現在的政府將台灣史和中國史完全切割，其目的是斬斷歷史的根源、臍帶，讓學子們成為弱智的一代。

美好文言文中，蘊含無數先哲智慧，可擷取學習，連日本菁英大學入學考的日本語考題中，4個大題中有1個大題是漢語文言文。日、韓兩國視為珍寶的中華文化，當今政府卻棄之如敝屣。目前執政者媚日卻不學日，一味執行去中國化策略，斬斷歷史的根、文化心靈的魂，使學子的認知錯亂、視野蒙蔽，令人深以為憂。

蔡政府執政2年，青年看不見未來，好友之子女赴新加坡、香港、大陸就業或讀書者增多。台商子女也多選擇在大陸就學，留在台灣的就去私立中小學就讀，或去補習班加強課業和文言文，甚至有4歲幼兒補習中文。如今歷史課綱亂改，明智家長又得給孩子補習歷史，再加上原有就補習的英文、數學，孩子們將奔波於道路，不得休息。

即使當今執政者刻意去中，要改變學子們的中國認同，但五千年來歷史文化根深柢固，是無法切割的。我們的信仰、習俗、文化、節日、血緣、言語等是一脈相承的，如一江春水，抽刀斷水水更流啊！更由於資訊發達，兩岸民間往來接觸後，定會修正學子錯誤的歷史觀，不會認同台獨史觀。執政者修改課綱只是「蚍蜉撼大樹，可笑不自量。」燦爛的中華文化將永遠屹立於世。（作者為中華語文教育促進協會理事）

(中國時報)

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