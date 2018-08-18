細田守新片 家庭生活全入戲

2018年08月18日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

被冠上「宮崎駿接班人」稱號的日本動畫導演細田守近日來台宣傳新片。故事描述一位小男孩遇上來自未來的妹妹，展開奇幻冒險，不只有星野源配音加持，福山雅治也首度跨刀動畫配音。

男孩穿越遇見未來

細田守表示，故事靈感來自他3歲兒子跟新生妹妹爭寵，連家中的臘腸犬、小訓喜歡電車、爸爸陪小訓學會騎腳踏車、曾外祖父經歷戰爭和組裝飛機引擎等細節設定，都是源自他真實的家庭。

《未來的未來》中，主角小男孩小訓遇見來自未來、已經是青春少女的妹妹，和未來的妹妹互動時，小訓更穿越到不同的時代，看見家人的故事。細田守表示新片靈感是源自兒子的夢境，「有一天他跟我說，他在夢裡見到未來的妹妹。我覺得很有趣，就決定創作成電影。」

細田守細心觀察孩子的世界。像是小孩剛出生時的髮色較淡，隨著年紀成長才逐漸轉黑，以及小孩子只知道爸爸叫「爸爸」、媽媽叫「媽媽」，卻不知道家人的名字。細田守表示，電影從小孩的視角出發，「從小孩子的視線看起來，即使是一般大小的家，也會變成很大的世界。」

幫大人們找回童年

細田守表示，他是獨生子，沒有體會過嫉妒妹妹的情緒，但在陪著兒子玩耍時，也回想起許多自己的童年，「曾有人說：支撐著每一個大人的是童年時的自己。我也想讓大人看這部片，很多大人長大就忘記了童年的時光，好像是自己一開始就是站在人生這個位子上，然而我們都是被關注了很多親情和愛情，才長成大人的。」

福山雅治跨刀配音

細田守表示，片中的爸爸是自由工作者，突然擔負起照顧新生兒和小孩的責任而手忙腳亂，「我也很想多點時間跟小孩相處，但因為要工作，真的很難像媽媽一樣有這麼多時間陪小孩。多虧這部電影，我可以用『工作取材』的藉口來陪伴家人，也好好陪兒子玩。」

細田守表示，這次的配音大明星福山雅治曾經以自己的身分出現在《哆拉A夢》裡，但沒有擔任過其他動畫角色的聲優，「他的聲音非常適合，但第一天來配音時非常緊張，完全沒有私下喝酒一起聊爸爸經時的餘裕。」

(中國時報)