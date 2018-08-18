贊助空手道、電競 台新助攻亞運

2018年08月18日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

第18屆亞洲運動會即將登場，這是繼去年台北世界大學運動會後，台灣再次參與的大型國際賽事，身為世大運官方贊助夥伴之一的台新金控總經理林維俊在提起世大運時，臉上仍流露著讚賞與喜悅的神情，林維俊也特別祝福台灣選手在本屆亞洲運動會能夠再創佳績。

本屆台灣代表隊中，有幾位是台新支持的選手，包括長期贊助的南投空手道隊就有谷筱霜、許瑋寧二位選手入選國家代表隊，谷筱霜將參與女子組個人對打50公斤級比賽，許瑋寧則會在女子組個人對打61公斤級出賽。

除了空手道選手外，首次列入亞洲運動會賽事的電競比賽，我國代表隊也有2位教練及4位選手是來自台新銀行所贊助的國內知名電競戰隊「閃電狼」，代表隊由「閃電狼」教練Warhorse戰馬陳如治與戰術教練Refra1n陳冠廷領軍，帶領「閃電狼」人氣選手Maple黃熠棠、Betty盧禹宏、SwordArT蛇蛇胡碩傑，以及候補選手Morning陳冠廷一同參賽，要向世界展示台灣的電競實力。

自2005年台新銀行就開始支持南投青少年空手道隊，至今南投空手道隊已在國內、外賽事贏得超過1,300面獎牌，前一屆2014年的仁川亞洲運動會空手道金牌得主辜翠萍就是來自南投空手道隊；今年谷筱霜與許瑋寧二位選手的實力不容小覷，將全力爭取勝利。

電競賽事部分，台新銀行與國內知名電競戰隊「閃電狼」結盟，支持包括《英雄聯盟》、《傳說對決》、《爐石戰記》、《絕地求生》等4大戰隊，其中本次入選國家代表隊的4位選手，過去戰績輝煌，奪牌希望濃厚。

台灣的運動選手能夠在國際賽事中勝出是國人共同的期待，林維俊提及企業若能適時的參與支持選手或運動賽事，當可讓選手無後顧之憂的茁壯、成長，並進一步在國際舞台嶄露頭角，並且讓世界看到台灣。

(中國時報)