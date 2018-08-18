奶茶＋鹹酥雞 巴拉圭也吃得到

盧卡斯。（陳建瑜攝）

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中國時報
／亞松森報導

台灣小吃遠播全世界，連巴拉圭都吃得到台灣珍珠奶茶、鹽酥雞。一手打造台灣風格飲料店的盧卡斯（別名）夫婦籌備近半年時間，找出當地人喜愛的珍奶口味，甚至打造一台鹽酥雞行動車，讓客人同時享受台灣道地小吃。

8年前，在舅舅的邀請下，盧卡斯到東方市學葡語協助五金雜貨店，後來他搬到亞松森市後，開始學西語，卻變成夾雜葡語與西語的「葡西語」，「在巴拉圭做生意最重要還是語言」。

學語言固然辛苦，但是盧卡斯說，「真正辛苦的是太太與母親。」盧卡斯說，母親在巴拉圭以愛與關懷，讓他可以繼續堅持；而太太有很多創意，總是給他意想不到的靈感啟發。由於長年旅居海外，於是決定開有興趣的店，一解思鄉情懷，「我太太曾在台灣飲料連鎖店工作，對於採購原料到製作都非常了解，店內所有原料取自台灣，開始創業之路。」

萬事起頭難，盧卡斯光是在亞松森找到適當的點，就花上半年時間；選定地點後，太太設計店內風格，同時不斷請當地人試喝，調整口味，整整一年，經過與當地人溝通、相處，發展出一種特殊待客方式，盧卡斯指出，若華人來買珍奶，會教育員工詢問甜度，但若當地人來買，完全不需要調整，才能符合當地重口味的風格。

開店半年後，不少客人反應喝完甜的，想吃點鹹的口味，讓盧卡斯夫婦憶起台灣珍奶搭配鹽酥雞的想法，特地找到一台改裝的行動車，讓顧客想到就隨時可以提供「甜鹹」小吃，持續發揚台灣小吃。

(中國時報)

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