陳意涵談尪 一交往就決定嫁他

2018年08月18日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

陳意涵（右起）和哥哥、媽媽感情深厚，媽媽為了她還去考月嫂證照。

35歲準媽媽陳意涵17日帶球嫁給37歲、《16個夏天》導演許富翔，小兩口昨早10點半抵文山戶政事務所，陳爸爸也在旁見證女兒完成終身大事，陳意涵穿著桃紅色上衣配牛仔短褲，看不出4個月孕肚。懷男寶寶的她，笑說選在七夕情人節登記結婚是因為好記，另一個原因是希望結婚以後還是像情人一樣，不要變成黃臉婆。

陳意涵說老公有求婚儀式，送了至少1克拉鑽戒，該做的都有做，說完便轉頭對老公撒嬌「但我不是很滿意」。知道懷兒子之後的反應？她說：「本來準備很多錢要幫老公治裝，現在治裝費砍一半。」原計畫懷孕？「一直想要啊，剛開始交往就決定要嫁給他了。」放閃說最欣賞老公幽默、有才華、脾氣好、很可靠，他寡言她話多，2人相處很互補。

張鈞甯開心落淚

陳意涵說，兒子名字還在想，生產完才會進行婚禮和蜜月，由於雙喜臨門來得突然，她推掉包括央視戲劇工作。她之前檢查卵巢功能不是太好，所以知道懷孕滿驚訝，懷孕期間沒害喜，現在只胖1公斤，體重48。因諮詢過醫生，所以還能做倒立運動，陳媽媽為了女兒考月嫂證照，「媽媽等了2年，真的等到我生孩子，我相信媽媽可以幫忙照顧得很好。」

她不嚮往海島婚：「我要那種超傳統，封街、搭棚、有桌巾的流水席，請大家來唱歌，還要有流動廁所。」她的閨蜜張鈞甯第一時間得知喜訊，開心到哭慘了。張鈞甯昨在青島拍戲，興奮說：「祝福已經私底下傳給她了，現在就滿心歡喜期待她通知我什麼時候去甜蜜的婚禮囉！」

(中國時報)