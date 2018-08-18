詹雅雯台中開唱備突擊計畫

2018年08月18日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

詹雅雯表示，這次演出想和歌迷沒有距離，因此在服裝上也以隨興親切為主。

詹雅雯將在10月20、21日於老家台中連唱兩場，她首度談起，去年堂弟因罹患憂鬱症自殺身亡，當時的她正忙著替獨居老人修繕房屋，接到噩耗讓她相當無法接受，至今想起仍會心痛，談到此事頻頻嘆氣，而堂弟生前一直沒看過她的演唱會，也是詹雅雯心中始終掛著的缺憾。

她幼時和堂弟感情極好，但長大後擁有各自的生活，不知不覺慢慢疏離，「能愛身邊的人多久就趕快去愛，及時行善及時去愛，很多事情過了，遺憾後悔都來不及。」

她盼歌迷不要重蹈她覆轍，鼓勵大家多陪陪爸媽，「父母在的一天，你永遠就是他們的寶貝，你也要去寶貝你的父母，所以難得有演唱會，就讓他們來看來聽，能陪同更好。」

巴拉圭義唱

先前曾有一名男歌迷因癌症過世，臨終前託太太轉交遺書、紅包及一只小包給詹雅雯，太太還帶著他的遺照全台跑透透看演唱會，讓她相當感動，10月演唱會將替這名歌迷和他的太太、女兒留位置。

詹雅雯此次舉辦「一見中情」演唱會，為鄉親打造「台中限定版」演出，為了讓歌迷有回到家的舒適感，她計畫屆時用突擊方式，出現在台下的座位區演出，還考慮要穿拖鞋、睡衣，「要有我是回家的感覺，那不叫隨便，是親切。」

她下個月預計先到洛杉磯演出，再回台中辦演唱會，12月首度赴巴拉圭義唱義診，甚至明年下半年預計要再唱進台北小巨蛋，行程滿檔；她日前到鹿港和美市場拍攝新歌MV，讓攤販們全都嗨翻，她高喊：「我決定出來參選，不為政治為弱勢！」更被鄉民及政界大老拱出來選立委、縣長。

不考慮從政

但被問到是否真的要從政，她則表示，覺得自己能力不夠，再加上她一直被喉嚨的瘤和唾液腺等病所苦，現在雖定期回診，每天還需服各種中西藥，和病魔共生共存，因此不考慮投身政壇；她也曝吃藥吃得很累，因此近期只想好好休息，不敢說是退休，只希望能放長假多陪家人。

昨天是七夕情人節，詹雅雯坦言近期有不少長輩想幫她牽線作媒，對象不乏政商名流，還有美國執業醫生，但她認為，自己的生活重心從來不是在感情上，因此面對近在眼前的姻緣總淡然看待，直接裝傻；她笑說其實歌迷也都不想看到她談戀愛，以前看她跟男歌手對唱還會生氣。演唱會門票目前已開賣，詳洽年代售票系統。

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(中國時報)