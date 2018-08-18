許茹芸揪合唱 老公落跑

2018年08月18日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

許茹芸將在9月推出新專輯，第2波主打歌〈愛就愛吧〉鼓勵大家勇敢把愛說出口，她和韓籍老公Mr. Big交往僅6個月就於2013年閃婚，至今感情甜蜜，她在情人節前就先飛回首爾愛巢，昨原打算開直播揪老公合唱〈男人女人〉，但老公害羞臨時打退堂鼓，她打趣說下次再找機會唱給粉絲聽。

許茹芸笑說踏入婚姻確實要勇氣，也是兩人相互的尊重與包容，因此當時她衡量彼此工作狀況，毅然決定搬到韓國。老公一直擔心她無法適應異鄉生活，她害羞說：「Mr. Big到現在還是不願意讓我自己一個人在韓國搭公共交通工具，所以我朋友來找我的活動範圍老是在我家附近。」

求天晴迎來38℃

她說自己平常不擅用言語表達對家人的情感，所以時常提醒自己，要以實際的行動讓父母感受到她的心意。當初她遠嫁韓國後，許爸爸竟出現憂鬱、食慾不振、體重下降的狀況，她確認爸爸沒有健康疑慮後，許爸爸才坦言是擔憂女兒隻身在國外的生活，她為讓爸爸安心，買了智慧型手機送給爸爸，父女倆每天視訊2、3次，才讓爸爸重拾笑容。

〈愛就愛吧〉是許茹芸與火星電台的首次合作，MV拍攝期間遇上強颱來襲，為祈求順利開拍，她每天都在家中跳「晴空娃娃舞」，結果開拍當天體感溫度還直逼38℃，讓大家險些曬昏頭。

(中國時報)