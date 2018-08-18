玖壹壹飆18禁 春風不見影

玖壹壹健志（左）和洋蔥合力打造新歌〈恐怖情人〉，傳達對現代社會的觀察與思考。

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中國時報
報導

玖壹壹在17日七夕情人節推出新歌〈恐怖情人〉，由健志和洋蔥合作，歌詞傳達對現代社會的觀察與思考，更唱出許多18禁歌詞，像是「拿酒瓶砸你的頭」、「在你的嘴塞芭樂」、「拿刀割了你的脈搏」、「祝福你血流成河」等，相當驚悚。

洋蔥原本想寫情歌，但想著押韻就寫出「我會把你埋起來」，順勢以這句話為主軸完成創作。而近期出現多起情殺新聞，他們表示：「雖然是社會案件引發的省思，但還是希望大家能在戀愛關係上更加的謹慎與注意，在發展維持一段感情上能慎重的對待。」

情人節忙演出

兩人現都和女友戀情穩定，洋蔥表示沒遇過恐怖情人，自己也不會有失控行為，他約會時總樂當女友專屬攝影師，還分享拍美照訣竅，「腳要切齊鏡頭、畫面上頭要留白，這樣才會拍得又瘦又漂亮。」他昨沒和女友慶祝七夕，而是和團員到花蓮演出。

洋蔥剷肉備戰

特別的是，團長春風在新歌神隱，健志強調玖壹壹感情還是很好，但每個團員有自己想玩的音樂，因此會用不同的形式呈現；玖壹壹將於12月8日二度攻蛋，洋蔥也賣力剷肉，幾乎天天重訓、控制飲食，以75公斤為目標，健志笑說：「上次演唱會嘉賓李玖哲一脫搶走所有版面，洋蔥這次要自己來，粉絲好好期待。」門票將於9月11日晚上6點半在拓元售票開賣。

(中國時報)

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