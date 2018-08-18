看《鬥魚》強暴戲 安以軒感嘆憶當年

林柏叡（左起）王淨與邱宇辰，七夕情人節發送棒棒糖給觀影粉絲。（粘耿豪攝）

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中國時報
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《鬥魚》電影版前晚舉行首映會，電視劇原班人馬安以軒、郭品超、張勛傑、陸明君、謝承均、阿龐等人到場支持，電影版演員林柏叡、邱宇辰、吳岳擎、林輝瑝、王淨、虹茜17日出席「七夕時尚趴」活動，男主角林柏叡說他終於如願與電視劇「于皓」郭品超合照，郭稱讚他「有演出屬於自己的于皓」。女主角王淨則聽到安以軒說電影很棒，並對邱宇辰強暴王淨的戲印象深刻，感嘆：「當年電視劇是找臨演來演，長得很醜，電影版的（邱宇辰）帥多了。」

當年電視劇演員如今都是演藝圈前輩，昨見到幾位新人，如同大哥哥大姊姊般叮嚀，吳岳擎說郭品超勉勵大家「莫忘初衷、懂得愛惜羽毛」，讓他銘記在心。虹茜說，陸明君主動拉她合照，走紅毯時還對她說：「等等我會牽妳的手走，不要緊張。」虹茜尷尬自招容易流手汗，但陸明君毫不在意：「沒關係，我還是會緊握妳的手。」

開支票舌吻催票

聊到最近很夯的「剝蝦話題」，邱宇辰說剝蝦是體貼的表現，曾剝給心儀的女生吃過。林輝瑝很樂意替整桌好朋友剝蝦。至於七夕情人節怎麼過，林柏叡說自己不太過節，情人節對他來說「陪伴就夠了」。演員們放話，若票房破2億，男演員要裸上身壁咚粉絲，破3億林柏叡跟邱宇辰將舌吻謝票。王淨、虹茜昨晚還到桃園替中華職棒Lamigo桃猿隊擔任開球嘉賓，大曬玉腿辣翻全場。《鬥魚》電影版全台上映中。

(中國時報)

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