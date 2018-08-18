清一色牛肉麵 台中美食霸主

清一色牛肉麵。（清一色牛肉麵提供）

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中國時報
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清一色牛肉麵從創立迄今，已有22年歷史，第1代老闆原以賣米糕與排骨酥起家，第2代老闆楊立夫，轉換經營理念賣起牛肉麵。

楊立夫本身喜歡美食，也樂於分享美食，為了讓更多人可以吃到極品牛肉麵的好味道，除了四處探訪名店學習，並自行研發近1年，經不斷地嘗試以及一次又一次的努力，最後研發出正統清一色紅燒牛肉麵口味，並在興大正門口，正式成立第一家店。

楊立夫疼惜離鄉背井的辛苦學子們，自行在外地生活不易，始創台灣第一家牛肉麵加麵、加湯不加價的服務，更提供泡菜與珍珠奶茶、咖啡紅茶等飲料免費取用，幫學生省荷包，也滿足了學生的口福，緊緊抓住了學生族群的心裡，並在中興大學打響了名號。

「清一色牛肉麵」湯底的製作方法是以牛大骨、牛筋及牛腱等食材用中藥包歷時8小時以上的熬煮，且使用澳洲進口牛腩與牛筋、牛腱、牛肚，口味獨特受大眾的喜愛，牛肉麵製作採用傳統手工製作，非一般使用快鍋速成，所有食材皆精挑嚴選，以求達到色香味俱全。

「清一色牛肉麵」加盟店採一對一專業輔導，從開業前的教學到開店後的駐店輔助，用心培訓旗下所有分店，創造雙贏局面。加盟體系採一體化作業規範，從店面規劃、裝修、廣告設計、軟硬體採購到後續進銷貨等，完全公開透明。加盟專線，0921-680-688。

(中國時報)

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