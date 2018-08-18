老爸的牛奶和熱甘蔗汁 溫昇豪回溫童年

2018年08月18日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

溫昇豪有了女兒小晴天，當了爸爸後更能體會父母的辛勞。（取材自臉書）

溫昇豪當了爸爸後更能體會父母的辛勞。

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伊林娛樂戲劇一哥溫昇豪從小與父母感情融洽，5年前生下女兒「小晴天」、自己也當了爸爸之後，更能體會父母的辛勞；他回想小時候對爸爸最難忘的記憶，就是「牛奶和熱甘蔗汁」。原來，溫昇豪國小下課的時候，爸爸都會特別準備牛奶、熱甘蔗汁給他喝，這讓小小年紀的他印象深刻。

溫昇豪說，當老師的爸爸個性比較嚴厲，平時很少買零食給他吃，但他國小每天放學去辦公室找爸爸的時候，爸爸總是會準備牛奶給他喝，一大罐牛奶他分2到3天喝完；回家路上經過甘蔗園時，爸爸也會問他要不要喝甘蔗汁。香濃的牛奶和溫甜的甘蔗汁，就這樣成為溫昇豪最鮮明溫暖的童年回憶。

他因為工作關係，長大後和父母相處時間變少，「我覺得對父母有些虧欠，因為這幾年大多在海外工作，又有自己的家庭，對他們的關懷都在，但是相處時間變少。」

主動打電話送關懷

他對此感到愧疚，爸爸卻反過來告訴他會照顧好自己跟媽媽，希望他不要有後顧之憂，讓他很感動。溫昇豪說，孝順就是把自己的角色扮演好，把自己的人生責任做好就是最大的孝順，他也常主動打電話跟父母報告自己的喜、怒、哀、樂和近況，不讓父母擔心。

溫昇豪希望爸爸現在能想做什麼就做什麼，每天開心健康、含飴弄孫，只要他快樂就好，「我想對爸爸說謝謝，我從小到大，在經濟上都沒有匱乏，雖然家裡沒很富裕，但是只要我們想做什麼，父母都會支持。」溫昇豪與陳怡蓉、曾珮瑜等人主演的新戲《雙城故事》，描繪台灣女孩到美國追愛與華裔女孩回台尋根故事，劇中他飾演台客文青，預計9月1日在公視、Netflix播出。

(中國時報)