孫可芳揣摩受驚臉打電玩自虐

孫可芳穿「:CHOCOOLATE TW」出席試映，相當活潑可愛。（蘇蔓攝）

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中國時報
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孫可芳在開拍前花不少精力揣摩驚恐的表情。

孫可芳在國產鬼片《粽邪》獻出大銀幕首秀，為詮釋片中驚恐的表情，除了狂看數部恐怖片，還特別花錢買PS4恐怖遊戲光碟，她說：「我先上網爬文看哪款遊戲最恐怖，就挑一個大家都推薦會嚇瘋掉的來玩。」

孫可芳打電動自己嚇自己，玩到遙控手把沾滿手汗全溼，過程中架手機錄影自拍，記錄驚恐表情的瞬間，雖然怕得要命，但還是靠著網路上查詢的祕笈破關，前前後後共玩3款恐怖遊戲，自虐程度超高。

拍攝期間令孫可芳最難忘的部分，就是要與飾演中邪老母的應采靈對戲，還得面對面被逼吃嘔吐物，她說：「拍了很多次，不能預料采靈姊什麼時候會吐。」嘔吐物是劇組用糖漿和果汁製成，她形容吃起來口感「酸酸甜甜好像初戀」。

現實戲劇分不清

孫可芳在片中住處貼滿符咒，氣氛詭異，她演到戲裡跟現實世界都分不清，拍完之後感染腸胃炎，上吐下瀉了幾天，後來透過看漫畫、逛菜市場吸收陽氣來擺脫角色帶來的後座力。

電影有恐怖元素也有校園霸凌議題，孫可芳自認幸運，從小沒遭遇過霸凌，身邊有2位相識10多年的好姊妹，「女生在跟不同女生相處時，都扮演著公主跟僕人。」而她往往體諒朋友多一點，所以幾乎不吵架。《粽邪》31日在台上映。

(中國時報)

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