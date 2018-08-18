美3總統齊悼 艾瑞莎弗蘭克林

艾瑞莎弗蘭克林與胰臟癌搏鬥多年仍病逝，留給世人無限懷念。（美聯社）

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中國時報
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粉絲在洛杉磯星光大道上放上鮮花悼念艾瑞莎弗蘭克林。（法新社）

美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）不敵癌症病魔，當地時間16日病逝，享壽76歲。艾瑞莎過世這天正好是「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）逝世41周年紀念日，不少歌迷感嘆歌王歌后竟在同一日離世。

艾瑞莎縱橫歌壇50多年，知名歌曲包括〈Chain of Fools〉、〈（You Make Me Feel Like）A Natural Woman〉等，1967年的〈Respect〉更在種族與性別平權運動上扮演重要角色。

艾爾頓強不捨

她的專輯全球銷售超過7500萬張，一生更獲獎無數，不僅是史上得過第2多葛萊美獎的女歌手（18座），也是第一位入選搖滾名人堂的女性，還被《滾石》雜誌評選為「100位最偉大的歌手」第1名。

大批粉絲在洛杉磯星光大道上以鮮花致哀，柯林頓（Bill Clinton）、歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump）3任美國總統也公開悼念；艾爾頓強（Elton John）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、林哥史達（Ringo Starr）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、席琳狄翁（Celine Dion）、約翰傳奇（John Legend）等人都表達不捨之情。

(中國時報)

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