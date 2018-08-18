中元普渡 米果拜好兄弟尚青

2018年08月18日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

依民間習俗，公司行號會準備許多祭品普渡好兄弟。（資料照片）

經典品項「旺旺仙貝」使用稻米製作，符合中元普渡以米施食傳統。（陳俊吉攝）

江柏樂老師認為鬼月應謹言慎行，中元普渡首重「心誠則靈」。（徐力剛攝）

農曆七月中元普渡，民間習俗祭祀好兄弟祈求來年順遂，究竟如何拜才正確？民俗命理專家江柏樂老師分享，掌握「祭拜時辰」、「供品」、「誠心」3要素，普渡也能輕鬆上手。

江柏樂指出，中元普渡一般分為「公廟」與「家庭」2大類，農曆七月又稱鬼月，廟宇大多在七月十四至十六間選一天祭祀，家庭祭拜可在當月任選一天進行。鬼月與日常祭拜略有不同，平日可在午時（11時～13時）進行，中元普渡主要為供奉無家可歸好兄弟，切記不要在家中祭祀，避免請鬼入厝宅，最好選在「陽時（15時～17時）」進行，這時段活人陽氣旺，不容易有沖煞情形。

真空包裝能保鮮

普渡重頭戲在於「供品」，早年祭祀常見三牲四果與米飯，七月戶外高溫炎熱，容易產生腐壞情形。江柏樂表示，隨時代進步，許多家庭改以餅乾、零食祭拜，大潤發限定「慶讚中元─一定要拜組合箱」是個好選擇，內含旺旺仙貝家庭號、浪味仙（田園蔬菜口味）及一定要吃仙貝酥，整箱供品方便攜帶，符合現代人快速需求。

江柏樂提及，說到好兄弟，多數人第一印象想到男性，其實好兄弟「有男、有女、有老、有少」，以稻米製作「米果」、「仙貝」類產品，適合所有年齡層，加上真空包裝保持食物新鮮，祭拜後可食用，不浪費食物。中元祭拜時，各家記得準備毛巾、洗臉盆，方便好兄弟擦洗乾淨，儀式後丟棄不可使用。

普渡不忘燒金紙

民間傳說普渡有許多禁忌不能犯，江柏樂解釋，祭祀時應抱持慎終追遠態度，「放鞭炮、小孩偷吃供品、亂說話」等為大忌，因好兄弟較敏感，放鞭炮容易讓他們受到驚嚇，孩童未經同意私自食用祭品，容易讓好兄弟不開心，要記得鬼月不可亂說話，需秉持尊神敬鬼心情祭拜。

圓滿方為王道，江柏樂建議大家，普渡時別忘了「燒金紙」，俗話說「有錢能使鬼推磨」，金紙為陰間貨幣，可彌補供品準備不足的缺憾，讓好兄弟開心度過鬼月。江柏樂補充，每年農曆七月初一鬼門開，民眾透過中元普渡祈求平安順遂，直到七月三十鬼門關前，切記謹言慎行，積攢福德資糧。

(中國時報)