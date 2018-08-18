蔡淑梨母校孵新秀 「生命最美時刻」

2018年08月18日 04:11 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 撰文潘鈺楨

蔡淑梨（右三）多次舉辦國際活動，尋求產學更多合作機會。（蔡淑梨提供）

蔡淑梨（右二）帶領的織品服裝學院，力求上中下游整合。（蔡淑梨提供）

蔡淑梨（綠衣者）努力把社會資源引進學校。（蔡淑梨提供）

溫筱鴻（左）相當佩服蔡淑梨對育才充滿活力。（溫筱鴻提供）

蔡淑梨（左二）堅持留在台灣，為培育創意人才盡一份心力。（蔡淑梨提供）

投入時裝產業多年，對於那些願意投注心力、不斷教育莘莘學子的同行，總令我十分欽佩，輔仁大學織品服裝學院院長蔡淑梨就是其中之一。淑梨院長一直給我一種親切又不失威嚴的感覺，她的髮型很時尚，就像《Vogue》雜誌的主編安娜溫圖（Anna Wintour），給人不威則嚴之感，但又散發某種親和力，她笑說：「那是愛，愛是一切的根本，只有愛能化解一切事情。」

淑梨院長從輔大織品系畢業，拿到美國壬色列理工學院科技暨管理博士後，回台投入母校教育學弟妹。

課程具前瞻智能性

她奮鬥了17年，在輔大成立全國第一所織品服裝學院，致力整合上中下游，包括上游的織品設計，中游的飾品設計、服裝設計，以及下游的行銷、品牌、創業領域。淑梨認為，人工智慧時代來臨，百分之60的工作都有可能被機器人取代，她說：「要訓練學生邏輯思考能力、分析判斷整合能力。希望訓練的是未來人才。」

所以今年學院課程大改革，更具前瞻、智能性，像是增加了智慧功能型衣服、3D列印、品牌創新創業等內容。不只學科，淑梨院長也重視性格訓練，「能夠成為創業家的人確實有某些人格特質，但一些技巧是可以訓練的，能避免掉許多錯誤。」許多學生在她的引導下，開始嘗試開設工作室或網站，並不害怕「獨立生存」這件事。

我知道院長是一位愛拋問題給學生的老師，她很資深，一直永保熱情，不管任何時候都充滿活力。然而現今各大專院校競爭，年輕學子也今非昔比，身為院長壓力是否更大？她笑著解釋：「我的意志力很強，習慣用正向思維看待問題。不然當院長很忙，很多兼差的行政庶務，有時候一天要開7、8個會。」

但她不管再忙，還是心繫如何建構服裝學院、將外面資源帶進學校，以及做研究、接產學案子，「好在一直都有貴人幫忙，常常今天面臨難題，明天就有電話進來了！」

無視挖角扎根寶島

至於與師生相處，對她而言完全不是問題，她開自己玩笑：「可能我看起來夠凶？沒人敢挑戰我啊！年輕人有自己想法沒有錯，都是成長機會。時尚產業的老師來教書也是很不容易。我覺得領導很重要的是，要有開放、透明、關心與同理心。」她認為同仁有正向、積極、與健康快樂的態度，才能帶領好學生，所以堅持老師們要生活平衡，不要過勞，寧可自己掏腰包請助理，也不想把太多工作丟給助教與祕書。

我相信以她的條件，一定有很多單位前來挖角，我心裡好奇，為什麼她會願意留在輔大？心中深植的理念又是什麼呢？淑梨院長坦言：「過去確實很多人來挖角，有本地也有外地。但台灣現在很辛苦，年輕人機會少，我擔心下一代，所以決定要留下來，完成該有的願景跟規畫。」

她努力把社會資源引進學校進行整合，即使這不是一件容易的事，她仍舊一件件慢慢進行。前陣子輔仁大學與傑出校友王國媚女士共同發起的「王國媚新浪潮運動」，邀請許多國際級名人，在華山舉辦了10場沙龍講座。另外她擔任輔大國際教育處國際長時，只花1年半的時間，就替學校從120個姊妹校，一舉增加到超過200個。「織品系是第一個推出海外實習、海外專家來學校開工作坊的學系，織品系是學校標竿，因為時尚產業無國界，我們一定要跟國外連結。」

盼政府留有自由度

她積極將學生推向國際舞台，多次登上英國倫敦時裝周的詹朴，於2013年初在倫敦成立「APUJAN」品牌；在德國創辦服裝品牌「DAMUR」的設計師黃世舜，都是傑出校友。學校今年8月起還要開始聘請周裕穎，以及在精品界有30年經歷的名師來擔任專任講師，希望這樣的師資能讓學生更有國際觀。

她努力讓學校這個小環境與台灣業界、國際等大環境接軌。在她看來，雖然政府當然大力推廣，但台灣服裝產業大環境仍然壓力不小，「政府有許多政策是好的，但也要留有自由度，讓每一所學校能夠自由發揮，訂定一樣的標準反而可能會壓抑特色。」她建議政府可以在基礎建設、數位平台等需要大資本、長期維護的軟硬體設施上進行建設，對於各學校再以補助方式，任其自由發展。

淑梨院長每天過著如陀螺般，忙得轉不停的生活，之所以能有源源不絕的動力，就是希望見到學生如同一朵花般慢慢綻放，她說：「一個本來沒希望的生命，可能因為一位老師而受到啟發，走向完全不一樣的人生道路。曾有學生告訴我『老師因為妳，我的一生都改變了』，霎時讓我體悟，這對我來說就是生命最美、最值得的時候。」

(中國時報)