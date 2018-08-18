戴上太陽眼鏡 穿越內心小劇場

太陽眼鏡遠不只是時尚配件，它能讓佩戴者體驗的穿越感，或許比談穿搭或挑選法則來得重要些。不管是遮羞、裝闊，還是找點神祕，本季新品裡都能挑到最適合內心劇場裡角色扮演的變身器，藉著插畫家黃鈺博Norman筆下，把不可能的組合用詼諧線條表達，搖身一變，享受鏡片下看得見又看不見的無限幻想。
天后架式Style 復古恆久遠
紀錄片《永遠愛妳，惠妮！》裡一首〈I,ll Always Love You〉，天后惠妮休斯頓的餘音繞樑，歌聲裡躲著的靈魂嗓音，是每個人風格中都需要來上一點的復古味。
MIU MIU就拿1950、60年代流行的貓眼造型大做文章，全新Miu Logo系列以板材結構寬邊鏡腿，鏡框上緣的水晶鑲嵌和側邊的品牌標誌，瀰漫懷舊氛圍。FENDI則是把小貓眼做成金屬細框樣式，優雅描繪出帶點驕傲的diva架式。
圓形及橢圓形的鏡框，本就是天后80年代身上的最愛，JIMMY CHOO本季即藉大圓框請回強大舞台氣場，黑色醋酸纖維板料以奢華金邊包圍，側面的動物紋遮罩，在小細節中呈現迷人魅力。
PRADA亦以品牌Etiquette包款拼接概念為靈感，加上玳瑁色花紋的特殊雙色鏡框設計，輔以漸層色鏡片，完整傳達出佩戴者的自信態度。
皮革起家的TOD,S，更在洋溢復古情調的玳瑁色板材側邊融合編織工藝，粗框設計搭配對比強烈的有色鏡片，宛若終極保鑣眷顧著個人巨星風采。
姊自信爆棚 路人快看
個人主義得到伸張的今日，心血來潮的感覺良好得到救贖，與渡邊直美一樣的自信女孩，戴起眼鏡無畏做自己，準備就緒，要把好心情報給路人知。GUCCI創意總監Alessandro Michele絕對是遵行浪漫文藝復興的主事者，眼冒愛心、花朵遮眼，令觀賞者和佩戴者都享受一場感官饗宴。以靈蛇為品牌代表的BVLGARI寶格麗，則將魅惑色調用於象徵鱗片的6角形鏡片上，讓人不想注目都難。
彷彿超人的眼罩式墨鏡是吸睛超能力的開關，LOEWE與其母集團LVMH下眼鏡廠Thelios首度合作，推出的Masque系列太陽眼鏡結合醋酸纖維和金屬材質，玩出十足未來感。用色不手軟的MYKITA，也在和德國設計師BERNHARD WILLHELM聯名系列中，祭出如機械戰警護目鏡的Vice款式，主打玩世不恭的搞怪妹。
紐約雙胞胎姊妹檔設計師COCO AND BREEZY，選擇與美國糖果品牌Twizzlers合作，以紅色粗框打造出彷彿甘草糖般的甜膩感受，適合性格陽光的甜姊兒們。
CELINE和Bottega Veneta也添上粉嫩透視框，為中性風格中增添柔美色澤。
霸氣女強人 奢華王者風采
《延禧攻略》看得入戲，魏瓔珞善於心計、有仇必報、有恩必還的火辣個性，一夕令她扶搖直上居高位。而後宮中女人間的纏鬥，除了體現在皇帝給予的寵愛程度外，阿湯哥在《捍衛戰士》中的飛行員眼鏡，更成了想像中古代女強人臉上「不好惹」的表徵。
戴上CHANEL香奈兒飛行員眼鏡，象徵品牌的菱格紋與雙C標誌現形，讓不是寵妃的宮女，也能一秒通過時尚老佛爺加持。女性主義氾濫的DIOR，將皇帝專用的黃袍色，加入全新ColorQuake 3太陽眼鏡中，大膽彰顯不羈的叛逆個性。MARC JACOBS、VICTORIA BECKHAM在運用飽和或漸層的黃色鏡片之餘，還在整體造型融入復古氛圍，絕對突出女人內在的霸道潛質。
身為法國精品龍頭之一的LOUIS VUITTON，以現代線條重新詮釋飛行員太陽眼鏡，鏡臂、鏡框橫桿等均選用拋光金色金屬製作，演繹奢華王者風采。來自洛杉磯的OLIVER PEOPLES，以日本製鈦合金配醋酸纖維鏡框勾勒出Alland鏡型的全新視野，澳洲品牌SUNDAY SOMEWHERE，則把軍事風格昇華成度假心情，強調佩戴者與世界的關聯性。
黃鈺博Norman 畫風帶點幽默感
插畫家黃鈺博Norman是時下最流行的「斜槓青年」，集髮型師／畫家／插畫家等眾多身分的青年，於第29屆金曲獎「最佳樂團」入圍影片中小露身手，帶點幽默感的清新畫風，也令他受邀參加《2018台北藝術插畫節》展出。
非科班出身的Norman，咖啡廳熙來攘往的人群是他創作的養分，而將於本月20日至9月9日上場的《窺愛，與＿之間的臉色》個展，則是以愛情本身作為主要發想。透過繪畫，他記錄著形形色色戀人間的神情、臉色，欲與觀眾一起，找回對過去戀人似曾相識的想像和回憶。
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(中國時報)