戴上太陽眼鏡 穿越內心小劇場

2018年08月18日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

渡邊直美戴上GUCCI愛心造型太陽眼鏡。（黃鈺博Norman畫）

惠妮休斯頓戴上MYKITA & BERNHARD WILLHELM Earth貓眼太陽眼鏡。（黃鈺博Norman畫）

1.COCO AND BREEZY IRIS-101太陽眼鏡，Twizzlers甘草糖聯名款，9580元。（COCO AND BREEZY提供）

2.CELINE Oversized藍粉玳瑁膠框太陽眼鏡，1萬2100元。（CELINE提供）

3.MYKITA & BERNHARD WILLHELM Vice太陽眼鏡，1萬8700元。（MYKITA提供）

4.LOEWE Masque太陽眼鏡，1萬2150元。（LOEWE提供）

5.GUCCI花卉造型太陽眼鏡，5萬9300元。（GUCCI提供）

6.BVLGARI寶格麗SERPENTEYES X系列太陽眼鏡，1萬6100元。（寶格麗提供）

7.Bottega Veneta方框太陽眼鏡，1萬7300元。（BV提供）ND BREEZY提供）

MIU MIU Miu Logo太陽眼鏡，1萬1500元。（MIU MIU提供）

GIVENCHY太陽眼鏡，價格店洽。（GIVENCHY提供）

PRADA Etiquette系列太陽眼鏡，1萬3350元。（Luxottica提供）

FENDI黃底灰邊貓眼太陽眼鏡，1萬5660元。（FENDI提供）

JIMMY CHOO Andie太陽眼鏡，1萬6450元。（JIMMY CHOO提供）

TOD,S編織裝飾太陽眼鏡，價格店洽。（TOD,S提供）

DIOR ColorQuake 3黃色太陽眼鏡，1萬4100元。（DIOR提供）

MARC JACOBS復古Navigator太陽眼鏡，價格店洽。（MARC JACOBS提供）

OLIVER PEOPLES Alland太陽眼鏡，2萬1950元。（Luxottica提供）

VICTORIA BECKHAM復古方框太陽眼鏡，1萬2800元。（VICTORIA BECKHAM提供）

SUNDAY SOMEWHERE Jar Jar金框太陽眼鏡，1萬1800元。（SUNDAY SOMEWHERE提供）

LOUIS VUITTON Grease太陽眼鏡，2萬3700元。（LV提供）

太陽眼鏡遠不只是時尚配件，它能讓佩戴者體驗的穿越感，或許比談穿搭或挑選法則來得重要些。不管是遮羞、裝闊，還是找點神祕，本季新品裡都能挑到最適合內心劇場裡角色扮演的變身器，藉著插畫家黃鈺博Norman筆下，把不可能的組合用詼諧線條表達，搖身一變，享受鏡片下看得見又看不見的無限幻想。

天后架式Style 復古恆久遠

紀錄片《永遠愛妳，惠妮！》裡一首〈I,ll Always Love You〉，天后惠妮休斯頓的餘音繞樑，歌聲裡躲著的靈魂嗓音，是每個人風格中都需要來上一點的復古味。

MIU MIU就拿1950、60年代流行的貓眼造型大做文章，全新Miu Logo系列以板材結構寬邊鏡腿，鏡框上緣的水晶鑲嵌和側邊的品牌標誌，瀰漫懷舊氛圍。FENDI則是把小貓眼做成金屬細框樣式，優雅描繪出帶點驕傲的diva架式。

圓形及橢圓形的鏡框，本就是天后80年代身上的最愛，JIMMY CHOO本季即藉大圓框請回強大舞台氣場，黑色醋酸纖維板料以奢華金邊包圍，側面的動物紋遮罩，在小細節中呈現迷人魅力。

PRADA亦以品牌Etiquette包款拼接概念為靈感，加上玳瑁色花紋的特殊雙色鏡框設計，輔以漸層色鏡片，完整傳達出佩戴者的自信態度。

皮革起家的TOD,S，更在洋溢復古情調的玳瑁色板材側邊融合編織工藝，粗框設計搭配對比強烈的有色鏡片，宛若終極保鑣眷顧著個人巨星風采。

姊自信爆棚 路人快看

個人主義得到伸張的今日，心血來潮的感覺良好得到救贖，與渡邊直美一樣的自信女孩，戴起眼鏡無畏做自己，準備就緒，要把好心情報給路人知。GUCCI創意總監Alessandro Michele絕對是遵行浪漫文藝復興的主事者，眼冒愛心、花朵遮眼，令觀賞者和佩戴者都享受一場感官饗宴。以靈蛇為品牌代表的BVLGARI寶格麗，則將魅惑色調用於象徵鱗片的6角形鏡片上，讓人不想注目都難。

彷彿超人的眼罩式墨鏡是吸睛超能力的開關，LOEWE與其母集團LVMH下眼鏡廠Thelios首度合作，推出的Masque系列太陽眼鏡結合醋酸纖維和金屬材質，玩出十足未來感。用色不手軟的MYKITA，也在和德國設計師BERNHARD WILLHELM聯名系列中，祭出如機械戰警護目鏡的Vice款式，主打玩世不恭的搞怪妹。

紐約雙胞胎姊妹檔設計師COCO AND BREEZY，選擇與美國糖果品牌Twizzlers合作，以紅色粗框打造出彷彿甘草糖般的甜膩感受，適合性格陽光的甜姊兒們。

CELINE和Bottega Veneta也添上粉嫩透視框，為中性風格中增添柔美色澤。

霸氣女強人 奢華王者風采

《延禧攻略》看得入戲，魏瓔珞善於心計、有仇必報、有恩必還的火辣個性，一夕令她扶搖直上居高位。而後宮中女人間的纏鬥，除了體現在皇帝給予的寵愛程度外，阿湯哥在《捍衛戰士》中的飛行員眼鏡，更成了想像中古代女強人臉上「不好惹」的表徵。

戴上CHANEL香奈兒飛行員眼鏡，象徵品牌的菱格紋與雙C標誌現形，讓不是寵妃的宮女，也能一秒通過時尚老佛爺加持。女性主義氾濫的DIOR，將皇帝專用的黃袍色，加入全新ColorQuake 3太陽眼鏡中，大膽彰顯不羈的叛逆個性。MARC JACOBS、VICTORIA BECKHAM在運用飽和或漸層的黃色鏡片之餘，還在整體造型融入復古氛圍，絕對突出女人內在的霸道潛質。

身為法國精品龍頭之一的LOUIS VUITTON，以現代線條重新詮釋飛行員太陽眼鏡，鏡臂、鏡框橫桿等均選用拋光金色金屬製作，演繹奢華王者風采。來自洛杉磯的OLIVER PEOPLES，以日本製鈦合金配醋酸纖維鏡框勾勒出Alland鏡型的全新視野，澳洲品牌SUNDAY SOMEWHERE，則把軍事風格昇華成度假心情，強調佩戴者與世界的關聯性。

黃鈺博Norman 畫風帶點幽默感

插畫家黃鈺博Norman是時下最流行的「斜槓青年」，集髮型師／畫家／插畫家等眾多身分的青年，於第29屆金曲獎「最佳樂團」入圍影片中小露身手，帶點幽默感的清新畫風，也令他受邀參加《2018台北藝術插畫節》展出。

非科班出身的Norman，咖啡廳熙來攘往的人群是他創作的養分，而將於本月20日至9月9日上場的《窺愛，與＿之間的臉色》個展，則是以愛情本身作為主要發想。透過繪畫，他記錄著形形色色戀人間的神情、臉色，欲與觀眾一起，找回對過去戀人似曾相識的想像和回憶。

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(中國時報)