Richard Mille瘋狂亞洲富豪爭表現

2018年08月18日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Richard Mille為史特龍設計RM 25-01腕表，結合精緻工藝和高科技水平儀、內含淨水藥片等，完美升級，更添品味。（Richard Mille提供）

要價3千萬元的Richard Mille RM020懷表。（Richard Mille提供）

正在全球巡迴演唱的潘瑋柏（右），日前與袁婭維同台合唱，頸上戴3千萬元的Richard Mille RM020懷表。（Richard Mille提供）

Richard Mille玉蘭花RM 19-02 Tourbillon Fleur陀飛輪，要價3200萬元。（Richard Mille提供）

街頭潮風席捲時尚圈，就連傳統保守的腕表市場也趕上年輕潮風，近來各行各業的成功人士，不論好萊塢大咖、嘻哈巨星或NBA球星，皆爭相佩戴Richard Mille腕表，而且多是數千萬身價的超級腕表，比起豪宅、超跑還要昂貴，形容Richard Mille是「戴在手腕的超跑」（Racing machine on the wrist），可說相當傳神。

楊紫瓊手表綻放花朵 奢華貴氣

楊紫瓊演出《瘋狂亞洲富豪》將在台上映，戲裡演豪門婆婆，戲外出席首映，當然要能展現無人能敵的瘋狂貴氣，於是她手上佩戴一只Richard Mille玉蘭花陀飛輪RM 19-02 Tourbillon Fleur腕表，位於7點鐘方向的陀飛輪隱藏在紫色玉蘭花裡，當按下按鈕時，花朵的5片花瓣會慢慢綻放，讓人瞧見藏於花蕊的陀飛輪，隨後再輕輕闔起，要價約3200萬元，不僅浪漫唯美，且兼具奢華品味。

史特龍藍波轉型畫家 品味升級

高齡72歲的席維斯史特龍於5年前放下藍波刀改執畫筆，據悉他的畫作值150萬美金，不過他在銀幕上野蠻英雄的形象實在太強大，很難讓人聯想他也是個畫家。最近Richard Mille為他設計一款RM 25-01腕表，結合精緻工藝和高科技水平儀、內含淨水藥片等，將藍波形象完美升級，更添品味。

史特龍是Richard Mille的忠實粉絲，他在自導自演的影片《敢死隊3》中，就佩戴一款配有紅色表帶的RM 032潛水腕表；如今新款RM 25-01沿襲了RM 032的設計，同樣是為野戰探險家研發設計的腕表，防水深度達100米，位於4點鐘位置的水平儀可檢查腕表是否完全水平，並附有指南針功能，2點鐘位置有一個五級鈦合金密封容器，可存放淨水藥片。

潘瑋柏專屬懷表 要價3千萬元

潘瑋柏是Richard Mille鐵粉，MV或歌詞中都有品牌現蹤，近日在《Alpha世界巡迴演唱會》上，多次佩戴品牌為他打造世上獨一無二的RM 020陀飛輪懷表，採用納米碳纖維技術及全鈦材質製成，搭配鈦合金表鍊，總價高達3千萬台幣，比起其他嘻哈歌手偏愛又重又粗的金項鍊，多了一點品味。

(中國時報)