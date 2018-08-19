年砸上億 遊說華府！台火力全開 促美軍售

2018年08月19日 04:10 中國時報 王嘉源 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣聘用美國遊說公司列表

為向美爭取更多軍售，增進台美貿易，據《南華早報》報導，台灣正火力全開對華府展開遊說。透過美司法部文件顯示，遊說公司波多馬克國際夥伴（Potomac International Partners，簡稱PIP）已與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）洽談，包括將「助台爭取與美雙邊自貿協定，與美建立更強有力夥伴關係，並促美更常態性對台軍售」。

洽談PIP 任今年第5家遊說公司

PIP一旦受聘，將成為今年第5家為台遊說的美國公司。合約提案為期1年，要價36萬美元（約1105萬台幣），擔任PIP執行長的是曾任中情局（CIA）幹員柯文（Mark D. Cowan）。他告訴駐美代表處說，將致力「說服」川普政府，將大陸「攫取陸海空域舉動視為國安問題，並反制」，且將推進對台更常態性軍售。

柯文曾任川普交接團隊成員，也曾在中情局行動處任主管，還擔任中情局長助理立法顧問。

執行長 曾任川普交接團隊成員

為外國政府遊說，須按《外國代理人登記法》向美司法部登記並呈報。根據司法部3月24日收到的呈報文件，PIP提案信發給3位我方駐美代表處官員，包括當時副代表李光章。 PIP與代表處未立即回應《南華早報》詢問，說明雙方或仍在討論。

柯文在致駐美代表處官員信中說，下一步將是「與貴方領導團隊坐下，共擬行動計畫，準備初步訊息平台，並敲定關鍵美國政府目標名單。」

據華府獨立監督機構「回應政治中心」（Centre for Responsive Politics）資料顯示，去年台灣對美遊說共花費332萬美元（約1億台幣），與北京同期花費163萬美元（近5000萬台幣）多一倍。

蔡與川普通話 公關公司顧問牽線

台灣除與PIP洽談簽約外，今年還與另四家美國遊說公司續約。2016年12月初，蔡總統與當時總統當選人川普破天荒通話，幕後牽線人的共和黨大老杜爾，即擔任我方所聘遊說公司Alston & Bird的特別顧問。

我外交部對此遊說報導，不願評論。但據了解，聘用公關公司協助推動工作，是我駐美代表處多年做法，相關預算受立院監督。

儘管蔡政府加強遊說，盼美更多軍售，但從日前美公布的軍力報告書顯示，美將更精確平估對台軍售，並非台灣要求就賣，像F-35戰機就不可能售台。

(中國時報)