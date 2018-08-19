亞運》郭婞淳帥氣掌旗 率中華代表團進場

2018雅加達巨港亞運會18日正式開幕，由世大運舉重金牌郭婞淳擔任掌旗官，帶領146位團員進場。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／雅加達報導

第18屆雅加達巨港亞運在台灣時間18日晚上8時，於印尼雅加達朋加諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行開幕典禮，全程大約兩個小時，中華代表團由舉重女將郭婞淳擔任掌旗官，手持中華奧會五環梅花旗，於第39順位出場。

蘇丹公寓 安營紮寨！中華隊埋鍋造飯 全面開戰
功夫高手蔡澤民 長拳拚首金
雅加達亞運專輯

中華代表團參加本屆亞運人數584人，史上規模最大；而參與開幕典禮人數計有手球、擊劍、曲棍球、武術、角力、馬術、游泳、壘球、舉重、跆拳道等教練及選手108人，醫療團隊及團本部39人，總計147人。由去年台北世大運破世界紀錄的郭婞淳率領進入開幕式現場，今起將在42個運動項目爭金奪銀，賽會將於9月2日閉幕。

群山當舞台 展現亞洲的能量

印尼當局耗資5000至6000億印尼盾（約11.1至13.3億台幣），用了一年時間籌備，希望能帶給所有亞洲參賽國家選手有耳目一新的感覺。

開幕典禮重頭戲，就是參賽國代表隊進場儀式。本屆開幕禮主題是「感受亞洲能量」，舞台以綿延的群山作為背景，有瀑布、火山和花草。

開幕禮創意總監維斯努塔瑪（Wishnutama Kusbandio）表示，印尼是全球最大的群島國家，最重要的地理特徵是多山，山成為印尼人民生活的一部分，因此選用群山作為背景。

他強調，印尼是一個多民族國家，擁有多元文化。所以儀式上會用現代和時尚的方式呈現印尼文化，向外界展示一個和諧與強大的印尼。

武術蔡澤民 有機會摘下首金

賽事方面，去年台北世大運為台灣奪得史上第一面武術獎牌（銅牌）的「功夫高手」蔡澤民，19日有機會替中華代表團摘下雅加達巨港亞運第1面金牌，跆拳道女子品勢團體賽也可望進帳獎牌；游泳200公尺自由式全國紀錄保持人安廷耀，也會出賽搶牌。

預賽2連勝的中華女籃，將在上午11點迎戰印度，3連勝應無懸念，繼續朝著搶下預賽分組第1目標邁進；中華女排、中華女足與中華女壘也在19日都有出賽；「小戴」戴資穎則在羽球女團16強可能搶先上陣，對手是巴基斯坦。

運聖火由印尼傳奇運動員一路傳遞，最後交給1992年巴塞隆納奧運羽球女單金牌得主王蓮香（Susi Susanti），在假山造景的頂端點燃聖火，彷彿火山甦醒一般，主場館朋加諾體育場也施放絢爛煙火，為本屆亞運會揭開序幕。

(中國時報)

蘇丹公寓 安營紮寨！中華隊埋鍋造飯 全面開戰
功夫高手蔡澤民 長拳拚首金
瞄準3連勝 女籃8強在望
雅加達「鄉下辦喜事」亂中有序
亞運》中華隊埋鍋造飯 全面開戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。