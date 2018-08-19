亞運》郭婞淳帥氣掌旗 率中華代表團進場

2018年08月19日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

第18屆雅加達巨港亞運在台灣時間18日晚上8時，於印尼雅加達朋加諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行開幕典禮，全程大約兩個小時，中華代表團由舉重女將郭婞淳擔任掌旗官，手持中華奧會五環梅花旗，於第39順位出場。

中華代表團參加本屆亞運人數584人，史上規模最大；而參與開幕典禮人數計有手球、擊劍、曲棍球、武術、角力、馬術、游泳、壘球、舉重、跆拳道等教練及選手108人，醫療團隊及團本部39人，總計147人。由去年台北世大運破世界紀錄的郭婞淳率領進入開幕式現場，今起將在42個運動項目爭金奪銀，賽會將於9月2日閉幕。

群山當舞台 展現亞洲的能量

印尼當局耗資5000至6000億印尼盾（約11.1至13.3億台幣），用了一年時間籌備，希望能帶給所有亞洲參賽國家選手有耳目一新的感覺。

開幕典禮重頭戲，就是參賽國代表隊進場儀式。本屆開幕禮主題是「感受亞洲能量」，舞台以綿延的群山作為背景，有瀑布、火山和花草。

開幕禮創意總監維斯努塔瑪（Wishnutama Kusbandio）表示，印尼是全球最大的群島國家，最重要的地理特徵是多山，山成為印尼人民生活的一部分，因此選用群山作為背景。

他強調，印尼是一個多民族國家，擁有多元文化。所以儀式上會用現代和時尚的方式呈現印尼文化，向外界展示一個和諧與強大的印尼。

武術蔡澤民 有機會摘下首金

賽事方面，去年台北世大運為台灣奪得史上第一面武術獎牌（銅牌）的「功夫高手」蔡澤民，19日有機會替中華代表團摘下雅加達巨港亞運第1面金牌，跆拳道女子品勢團體賽也可望進帳獎牌；游泳200公尺自由式全國紀錄保持人安廷耀，也會出賽搶牌。

預賽2連勝的中華女籃，將在上午11點迎戰印度，3連勝應無懸念，繼續朝著搶下預賽分組第1目標邁進；中華女排、中華女足與中華女壘也在19日都有出賽；「小戴」戴資穎則在羽球女團16強可能搶先上陣，對手是巴基斯坦。

運聖火由印尼傳奇運動員一路傳遞，最後交給1992年巴塞隆納奧運羽球女單金牌得主王蓮香（Susi Susanti），在假山造景的頂端點燃聖火，彷彿火山甦醒一般，主場館朋加諾體育場也施放絢爛煙火，為本屆亞運會揭開序幕。

(中國時報)