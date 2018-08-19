亞運》中華隊埋鍋造飯 全面開戰

2018年08月19日 04:10 中國時報 黃及人 、林周義／綜合報導 、林周義／綜合報導

備戰亞運，長庚醫療團隊派出長庚醫院骨科醫師周文毅（左起）、國訓中心廚師吳信緯、長庚醫院復健科醫師林瀛洲，隨行照顧選手健康。（長庚醫院提供）

中華隊專屬廚師與營養師，備好一整鍋肉燥與茶葉蛋為選手們加油打氣。（杜宜諳攝）

國家運動訓練中心運動營養師潘奕廷。（中央社）。

這次雅加達巨港亞運為了方便中華隊選手，特別在雅加達第一賽區旁邊租借「蘇丹公寓」提供選手住宿與用餐，18日包含中華奧會主席林鴻道、體育署長高俊雄、國訓執行長李文彬等中華代表團長官前往視察，保證選手無後顧之憂！

蔡英文總統也透過臉書介紹「阿緯師」做的菜兼具營養跟美味，很符合運動員的需求，這次他帶了3個大同電鍋、各種台灣味的醬料、白米和麵線，餐餐都能變出美味的台灣佳餚，「選手準備上場發光發熱的背後，『阿緯師』就是我們的祕密武器！」

比賽前一天 先進駐養神

長庚醫院復健科醫師林瀛洲表示，之前參加亞、奧運的時候，看到日本隊都會把廚師帶去照顧自己的選手，十分羨慕，他相信廚師和醫療團隊的聯手照顧，必能成為選手最堅強的後盾。

蘇丹公寓位居雅加達第一賽區旁邊，距離羽球比賽場館不到500公尺，所以中華代表團這次特別租借10個房間，其中準備宿舍、餐廳與防護治療室等設施，就是想讓中華隊選手利用這個地利之便，達到充分休息與積極備戰的效果。

「像是中華羽球隊早就進駐這裡了，他們先住其中5間，今天下午接著換成跆拳道隊與角力隊選手都會進來，」代表團副總領隊洪志昌說，「反正就是明天有比賽的，今天就住進來，這裡除了替選手準備宵夜，也可到隔壁飯店用餐。」

整鍋肉燥 選手吃好住好

洪志昌甚至透露，其實在蘇丹公寓隔壁的飯店，就有直接通往雅加達第一賽區場地的地下通道，亞運比賽開幕之後，應該很有機會開放給選手使用，「到時我們的選手進入第一賽區就更便利了。」

在蘇丹公寓當中最有「心」的，當屬請來國訓中心廚師吳信緯，他親口透露，「能為了我的偶像戴資穎煮飯，真的超開心。」

最高期望 1茶葉蛋換1金

蘇丹公寓也有專業營養師進駐，就是希望讓選手可以吃得好、住得好，甚至在餐廳內備好一整鍋肉燥與茶葉蛋、白飯，以便羽球隊隨時可以進食，看到一整鍋的茶葉蛋，讓高俊雄不禁開玩笑表示，「希望一顆茶葉蛋能換一面金牌！」

中華奧會主席林鴻道說：「會特別租借蘇丹公寓，無非是希望讓選手可以免於奔波之苦，也能有個方便休息與用餐的場所，可以專心為國爭光！」特地趕來出席的駐印尼大使陳忠表示，「只要中華隊有任何需要，華僑絕對支援到位。」

(中國時報)