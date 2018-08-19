功夫高手蔡澤民 長拳拚首金

2018年08月19日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

去年台北世大運為台灣奪得第一面武術獎牌的「功夫高手」蔡澤民，19日有機會為我摘下2018雅加達巨港亞運會第一面金牌，跆拳道女子品勢團體賽也可望進帳獎牌。

去年台北世大運首度將武術列入正式比賽項目，蔡澤民在男子長拳項目拿到9.42分獲得銅牌，不敵中國大陸名將李孟南，此次李孟南也出賽，他將是蔡澤民最強的攔路虎。武術賽事還有女子太極拳／太極劍全能莊佳雯、女子南拳／南刀蔡文娟、女子散打陳暐婷（-52公斤級）林怡文（-60公斤級預賽）、男子散打錢弘毅（-56公斤級）賽事登場。

跆拳道賽場上率先出賽的是品勢項目，去年台北世大運因傷無法出賽的廖文暄，此次將是她復仇之戰，女子團體賽陳以瑄與陳湘婷姊妹檔在去年台北世大運聯手奪得銅牌，19日將從上午10點10分的8強賽開比，下午2點03分就能知曉能否摘金奪銀。

游泳池畔從1998年曼谷亞運之後就沒有台灣選手拿到金牌，19日由全國紀錄保持人安廷耀在男子200公尺自由式率先上場，緊接著男子100公尺仰式莊沐倫與張厚基接手，連破兩次全國紀錄的林姵彣將在女子100公尺蛙式出賽，男子200公尺蝶式王冠閎也將全力以赴，當中最有機會進8搶牌的是狀態正佳的林姵彣。

(中國時報)