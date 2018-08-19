亞運》雅加達「鄉下辦喜事」亂中有序

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

印尼舉辦亞運狀況不斷，開幕典禮施放煙火，竟引發場外小火災，讓人心驚。此外選手們最大的「天敵」，就是蟲蟲很多，我網球選手進駐選手村後，連日來開足冷氣，不是納涼而是為了驅蟲，選手村床小還可忍受、「隱翅蟲」出沒才是「大敵當前」，噴蟲藥、擦酒精，吹冷氣可是驅蟲選項，讓選手大開眼界！

印尼太久沒有舉辦大型比賽，以「鄉下辦喜事」足可比擬，一路走來跌跌撞撞，場館、交通、住宿、安檢只有「亂」字形容，還好印尼人熱情、善良彌補這些不足，只是看慣大型比賽的人不適應。

隨著開幕迫近，運動園區周邊道路塞滿人潮、車潮，沒有明顯標示，只見工作人不斷對著車子招手，不是叫人進來坐而是在這裡停車，車流沒有管制，人車夾雜，加上急迫的警笛驅，使人產生莫名緊張。

場館的安檢規格，全憑浪漫印尼人的感覺，甚至查到褲子口袋，逼迫記者交出香菸與打火機，隨即丟進垃圾桶，告訴記者出來再去垃圾桶檢，但是換了一班人，連隨身行李都不必過X光，更懶得搜身。

選手村部分，雅加達的選手村常被詬病床位太小，其他設施還能接受，可是偏遠的巨港賽區卻令人不敢恭維，「網球精靈」張凱貞與中華女足隊長王湘惠、後衛潘昕妤到了當地就拉肚子，水土不服。

中華代表團醫療長林瀛洲叮嚀選手遇「隱翅蟲」，不要拍打，選手們則不斷噴藥、擦酒精提防被蟲子咬到，有選手表示，第1次碰到這麼差的國際賽。

選手村管制也很鬆散，只要有工作人員帶路就能穿梭其中，中途雖有攔檢，可是講了兩句話又放行，真是不可思議。如果錯失接駁車，工作人員還會幫記者想辦法，穿越場館帶去坐選手車，享受警車前導的快感！只能說雅加達亞運依照印尼人的行事風格，亂中有序，髒髒亂亂夾雜在熱情的笑容中，一切好說。

(中國時報)