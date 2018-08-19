對美遊說 公關公司影響有限

2018年08月19日 04:10 中國時報 楊孟立 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

駐美國台北經濟文化代表處有望聘用美國遊說公司「波多馬克國際夥伴」，並由該公司出面「說服」川普政府，推進對台更常態性的軍售。然而，專家學者直言，對美國政府的遊說工作，公關公司的用處並沒有想像中的大。

美友台議員 成重要資產

前駐美代表沈呂巡表示，自己努力最重要，不要以為花錢就可以直通美國政府，公關公司是輔助角色，充其量只能幫忙開一扇門，「我們自己才是台灣最好的遊說者。」他又說，北京跟華府現在貿易戰打得這麼激烈，就算北京請十家公關公司也沒有用。

沈呂巡強調，台灣在美國進行遊說的力量，不光只是在公關公司，其實對美國國會的工作，才是我們最重要的資產，也是我方多年經營下來的基礎，「看看美國國會『友台連線』議員有多少人，就知道我們的實力有多雄厚，對國會工作有多成功了。」

前外交部長程建人則表示，聘用公關公司多年來都是我駐美處的工作內容之一，並非新鮮事，一年約聘用7到10間，端看我們在什麼領域需要人幫忙「敲門」。由於華府公關公司有許多曾在美國政府、國會或者智庫待過的人，當我方人脈不足的時候，可能就藉由公關公司來彌補不足，但是後續實質洽談仍得靠自己。

美惠台措施 陸貢獻最大

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正直言，台灣與美國關係推進，不完全是公關公司功勞，而是多方面努力，「再講更明白一點，美國惠台措施貢獻最大的應是中華人民共和國。」

黃介正指出，中國大陸的強勢崛起，讓美國有了警覺性，因此台灣的戰略地位也隨之提升，換言之，如果不是中國大陸的「幫忙」，公關公司做到死也沒用，他又說，我國外交處境艱困，長期以來在華府花的公關費用都不算少，從李登輝前總統時代就已經有相當規模，並非這兩年才開始投入。

國民黨立委江啟臣認為，台美軍購從過去以來一直都有，除希望軍售對台灣來講是合用、合理，也一直希望能跟美方建立一個制度化、常態化管道，而不要感覺上有一攤沒一攤，反而耗費台灣更多成本。

台美軍購 盼建立制度化

江啟臣進一步說，特別是川普簽署國防授權法，希望能在台灣安全上給予協助，就應該往建立制度化、常態化方向努力才對，而不是好像又要透過其他遊說管道進行，如此一來也容易讓國人對軍事採購有很多其他想像空間，「希望的是一個正常、制度化管道，政府跟政府間正常的軍售溝通、採購，才是台美間在安全上合作的基本需要。」

(中國時報)