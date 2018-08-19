川普台灣牌 蔡政府坐享其成

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中國時報
／台北北京報導

日前傳出台灣正加強對華府的遊說，以爭取更多軍售，光是去年就花了332萬美金（約合1億新台幣），超過北京同期遊說費用一倍以上。對此，大陸國務院參事時殷弘認為，台美關係拉近並非台灣遊說之功，蔡政府不過是「坐享其成」，更多是川普政府主動打台灣牌。

香港《南華早報》日前披露，為了爭取更多軍售，蔡政府正積極加強在美國的遊說與公關。此外，據美國華盛頓獨立監督機構「敏感政治中心」的資料顯示，2017年台灣在遊說上花了約332萬美元，超過北京同期163萬美元的一倍以上。

對此，大陸國務院參事、人民大學國關學院教授時殷弘受訪時認為，台灣過去幾十年來都非常重視對華府的遊說，花的錢肯定不少，這並不是新鮮事。近來美台關係的拉近並非台灣遊說之功，重點是川普政府本來就親台，上台後更主動加強美台關係。

他說，蔡英文政府根本就是「坐享其成」，在此大形勢下，蔡政府頂多算是有小小的促進作用。形勢使然，所以讓台灣的遊說好像變得「有用」。

中國國際關係研究所研究員郭憲綱則指出，即使川普政府點頭加強對台軍售，也不能改變台海軍力的格局。蔡政府更多是藉此與美國加強聯繫，展現「美國是站在台灣這邊」的姿態。在心理上，給島內深綠陣營「打氣」。

郭憲綱認為，大陸不必要使用遊說這一招，因為這不是遊說能解決的問題，川普政府已經認定要打台灣牌，改變方針的可能性極低。大陸應該做的是加強自身軍力，讓美國對台軍售的影響降到最低。

他指出，蔡政府加強遊說美國對台軍售，對陸美關係不利，對兩岸關係更是負面，顯示了蔡政府就是想藉由外部力量，阻礙兩岸的統一。

(中國時報)

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