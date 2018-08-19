台海和平受挑戰！新聞透視》撒銀彈拚國防 不如搞好兩岸

2018年08月19日 04:10 中國時報 季節

《南華早報》披露，美國遊說公司波多馬克國際夥伴（Potomac International Partners），準備受聘，替我方向美國爭取更常態性的軍售。看起來不是新鮮事，但在如今這時間點被披露，似乎透露了弦外之音，反映台海和平受到的挑戰！

因為《南華早報》被馬雲的阿里巴巴集團收購後，今年4月2日《紐約時報》報導中，懷疑《南華早報》有無可能成了北京的宣傳工具。

值得思考的是，既然我方遊說美國並非新鮮事，為何《南華早報》還要大篇幅的報導呢？是否反映大陸對此事重視？

如果大陸真的重視，並不需要感到意外。畢竟民進黨政府上台後，推翻了兩岸建立的九二共識，又無法提出雙方都能接受的新共識，雙方政府互動停滯，但蔡英文政府並不在意兩岸關係變差，面對大陸挖角邦交國乃至取消東亞青運，民進黨政府不打算化解兩岸僵局，選擇對抗報復，不只企圖取消金廈引水典禮乃至於禁止外籍航空公司停靠空橋，日前課審會通過的高中歷史新課綱，恐怕徹底觸怒北京了。

對大陸而言，兩岸政府互動停滯甚至對抗不是問題，反正雙方實力懸殊，大陸可以另外用經貿等誘因吸引台灣人前往發展。但民進黨政府的新課綱，企圖進一步從小給台灣人塑造中國是外國的印象，如此一來，等到台灣人畢業出社會後，縱然基於商業考量，前往大陸發展，仍不會覺得兩岸是一家人，而只是像去美國、日本等外國賺錢經商一樣。

所以在大陸看來，是可忍孰不可忍，迂迴的發出了警告。對我們而言，應該思考的是，甚麼是我們的主要目標？很顯然，和平是目的，軍售國防只是手段。在1990年代初，台灣的GDP曾是大陸的4成，那時的我們，確實有本錢與大陸軍備競賽，然而去年大陸GDP已是台灣的20倍，我們還能與大陸軍備競賽嗎？

台灣還有很多問題有待解決，高房價、空汙、發電、長照、育兒，如果硬砸大錢拚國防，導致排擠其他建設與社福預算，對人民日常生活顯然不是好事。所以與其拚軍備競賽，不如搞好兩岸關係，否則關係越搞越差，需要買的武器只會越來越多，錢永遠不夠用，最終只會讓台海變得更不和平。

(中國時報)