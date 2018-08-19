拉攏美國 盟友砸錢雇說客

2018年08月19日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣去年為「川蔡」一通電話付出昂貴的遊說費。其實遊說是美國政治的常態，外國政府與企業已習慣在美國撒大錢雇說客，拉攏美國政府與國會議員。而最新數據顯示，最會撒錢的正是美國親密的盟友，包括南韓、日本、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國等都被點名，就連被美國視為威脅的中國大陸都不吝撒錢投入這昂貴的權錢遊戲。

非營利團體OpenSecrets.org從「外國代理人登記法」（FARA）彙整而出的資料顯示，去年（2017年）在華府斥資遊說的前2大依序是南韓和日本。南韓政府花了5400多萬美元，而三星等非政府單位也花了逾1000萬美元。日本對外貿易組織花了2900多萬美元請業者遊說。

各國遊說的理由不一，南韓遊說因應日漸升溫的保護主義；南非遊說希望提升該國的觀光業；俄羅斯遊說意在扭轉該國形象；沙烏地阿拉伯與以色列遊說目的是爭取美國軍援與軍售。

有些國家，特別是俄羅斯、大陸、伊朗等國，認為遊說最好是檯面下祕密進行，以免橫生枝節。

為了限縮外國政治勢力介入美國公共政策的制訂，美國於1938年通過了「外國代理人登記法」（FARA），外國政府或民間委託政治公關從事遊說都得登記。但美利堅大學研究錢權遊戲的教授瑟伯（James Thurber）說：「FARA只是冰山的一角，說客仍有其他管道可影響主事者的立場。問題的核心是說客花錢遊說時，透明度有多高。」他認為，為免金錢腐蝕政治，FARA勢必要大刀闊斧進行改革。

(中國時報)