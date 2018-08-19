陳菊訪美 代表總統問候馬侃

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中國時報
／台北報導

總統府秘書長陳菊美國時間16日在鳳凰城晚宴中指出，本次蒞訪鳳凰城，主要是來向對台友好的聯邦參議員約翰馬侃(John McCain)致意，馬侃日前因罹患腫瘤養病中，總統過境美國特別掛念馬侃，特安排她順訪鳳凰城送花致意。

陳菊表示，馬侃在美國國會輩分、聲望甚高，而且與台灣淵源深厚，對我政府相當支持，惟近日獲悉馬侃身體健康狀況似不宜接見拜訪，所以親自送上鮮花與慰問信，祝福馬侃早日康復。

此外，陳菊演說提到，台灣今年經濟成長2.7%，明天預計達3%以上。台積電、華邦電根留台灣，分別投資5000億及3350億，比鴻海在美國的投資還要大。

陳菊一行美國時間16日下午飛抵亞歷桑那州鳳凰城天港國際機場，受到亞歷桑那台灣同鄉會、台灣婦女會及鄉親們熱烈歡迎。陳菊表示，非常感謝鄉親的熱情迎接，能夠在異鄉感受到。

陳菊從鹽湖城與摩門教婦女總會總裁見面後，隨即飛往鳳凰城， 一行在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥、副處長暨洛僑中心主任翁桂堂的陪同下，前往下榻飯店；晚間，陳菊出席鳳凰城全僑所舉行的歡迎晚宴，計超過150人參與盛會宴。

陳菊發表演說時表示，此次有機會在隨總統訪問巴拉圭的期間，到美國看各地與僑胞會面，看到大家對自由民主台灣的不離不棄，內心非常感激。

陳菊表示，美國通過台灣旅行法、國防授權法，代表台美之間的關係能更穩健、深刻地發展，對維護亞太區域安全上非常重要；陳菊發表完演說後，台下僑胞紛紛高喊台灣加油。

(中國時報)

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