小英惜企業 遺憾咖啡走了味

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 藍孝威 ／貝里斯市、台北連線報導 ／貝里斯市、台北連線報導

位於洛城市中心的85度C，與蔡英文總統當時下榻的洲際飯店相距不遠。（中央社）

85度C事件延燒，蔡英文總統昨天表示，台灣企業受到打壓，要給他們鼓勵，也希望一時壓力下所做事情不會永遠存在；法律上有個觀念，當你說的一件事，或做的一件事，「是在壓力底下或強暴脅迫底下所做的事情，是不具法律效力的。」

政治打壓 對兩岸沒幫助

「同慶之旅」即將尾聲，蔡總統當地時間18日上午將飛往美國休士頓過境。此前，蔡總統與隨團媒體茶敘。蔡總統致詞時主動提及85度C事件，她指出，很遺憾只是買一杯咖啡，卻引來這麼多政治打壓，咖啡多多少少走了味。台灣企業被迫做政治表態，且弄得兩面不討好，「這樣的發展不健康」，老實講，「對兩岸關係也沒什麼幫助」。

蔡總統強調，85度C事件要面對的態度不是相互指責，而是更團結，為台灣的民主自由堅持，這才是應該面對的態度。

蔡總統說，追根究底，問題還是在中國大陸；中國在這階段很希望成為一個受人尊敬或尊重的大國，也希望中國可以變成一位區域發展正面力量，若中國想如此，就必須創造在區域間，包括在兩岸上，以更多的良性互動，來累積更多的互信。

更加團結 勝過互相指責

蔡總統強調，中國各式打壓，甚至有些小動作，都不是一個在區域間負責任的國家應該要做的事情。或許這些打壓，是官僚系統的制式反應，或者把他當作解決內部問題的手段，但是她期待（對岸）從領導人的高度來看此問題，也非常期待中國最後走向令人尊重的大國，或區域的正面力量。

面對企業被迫表態，蔡總統表示，重點在於認知，台灣企業受到打壓，要給他們鼓勵，也希望一時壓力下所做事情不會永遠存在；法律上有個觀念，當你說的一件事，或做的一件事，「是在壓力底下或強暴脅迫底下所做的事情，是不具法律效力的。」

稱呼問題 不該挑起來談

另外，大陸9月開放申請「港澳台居民居住證」，蔡總統直言，中國試圖把很多事情都做「政治解讀」或「政治操作」，但她希望中國認知，居住證就是一張卡片，是一個生活便利性的東西，跟認同是兩回事。

至於巴拉圭總統阿布鐸日前在推特上提及我國時以西語「中國台灣」稱呼，之後再修改為「中華民國台灣」，蔡總統表示，若台灣本身不挑起來此當作問題，友邦也不會覺得他們長久以來的用法有何不適當之處。西語稱呼原意還是「中華民國台灣」。

針對85度C事件，大陸鷹派媒體《環球時報》發表社評，稱大陸網民的反應是市場力量對蔡英文拒絕「92共識」立場的天然回應，形容蔡英文元素已成台灣企業市場毒藥。

(中國時報)