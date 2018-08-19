總統國會演說：有國家想破壞台貝關係

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／貝里斯市報導 ／貝里斯市報導

台灣與貝里斯邦交30年友誼，蔡總統當地時間17日指出，台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法。「有些國家顯然會試圖破壞這段關係」，但「加了糖不一定就會甜」。

繼2009年時任總統馬英九，蔡總統當地時間17日在貝里斯國會發表演說。她強調，台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法。這段友誼29年來造就無數成果，嘉惠兩國人民。

蔡總統指出，從學生到農民、史學家到工程師、技師到科學家，台灣深入貝里斯社會各個階層。這段友誼建構在兩國人民、政府、機構和企業之間實質的合作關係上。有了貝國支持，雙方關係在未來數10年會持續茁壯。

蔡總統說，當然，「有些國家」顯然會試圖破壞這段關係，他們以為透過空洞的承諾就能動搖我們兩國30年來建立的真摯友誼。貝里斯有句俗諺說，在眾多的事物中，加了糖不一定就會甜 （No ebery ting weh gat sugah sweet）。她知道這句話是真的，因為她從總督閣下38年前的著作中讀到它。

面對台灣國際環境困窘，蔡總統表示，在政治壓力日益壓迫台灣國際空間之際，貝里斯支持台灣作為國際社會一份子的權利和義務。

蔡英文指出，兩國的外交官和民間社會代表都齊心協力推動永續發展目標，以及共享的自由和民主價值。她代表台灣人民，誠摯感謝貴國的付出，謝謝他們堅定不移的支持與友誼。

(中國時報)