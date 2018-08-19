總統國會演說：有國家想破壞台貝關係

蔡英文總統（前中）出訪貝里斯，當地時間17日赴貝里斯國會發表演說，與出席議員握手致意。（中央社）

友善列印
中國時報
／貝里斯市報導

台灣與貝里斯邦交30年友誼，蔡總統當地時間17日指出，台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法。「有些國家顯然會試圖破壞這段關係」，但「加了糖不一定就會甜」。

繼2009年時任總統馬英九，蔡總統當地時間17日在貝里斯國會發表演說。她強調，台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法。這段友誼29年來造就無數成果，嘉惠兩國人民。

蔡總統指出，從學生到農民、史學家到工程師、技師到科學家，台灣深入貝里斯社會各個階層。這段友誼建構在兩國人民、政府、機構和企業之間實質的合作關係上。有了貝國支持，雙方關係在未來數10年會持續茁壯。

蔡總統說，當然，「有些國家」顯然會試圖破壞這段關係，他們以為透過空洞的承諾就能動搖我們兩國30年來建立的真摯友誼。貝里斯有句俗諺說，在眾多的事物中，加了糖不一定就會甜 （No ebery ting weh gat sugah sweet）。她知道這句話是真的，因為她從總督閣下38年前的著作中讀到它。

面對台灣國際環境困窘，蔡總統表示，在政治壓力日益壓迫台灣國際空間之際，貝里斯支持台灣作為國際社會一份子的權利和義務。

蔡英文指出，兩國的外交官和民間社會代表都齊心協力推動永續發展目標，以及共享的自由和民主價值。她代表台灣人民，誠摯感謝貴國的付出，謝謝他們堅定不移的支持與友誼。

(中國時報)

提油救火 兩岸陷不可收拾險境 藍痛批拿轉型正義騙選票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。