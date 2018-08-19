藍痛批拿轉型正義騙選票

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中國時報
楊佳穎、呂筱蟬／綜合報導

黨產會及促轉會日前無預警、大動作接力查封國民黨智庫、調查勘驗政治檔案，國民黨團書記長曾銘宗昨質疑，「兩會」一日內聯手抄家國民黨，「不是共同預謀誰相信？」民進黨加強打壓在野黨的力道，目的就是讓國民黨在年底選舉中更加難以施展。

國民黨主席吳敦義18日赴桃園參加活動時，痛批當權者利用行政權霸凌國民黨，黨產委員會才是逾越法律。

曾銘宗指出，國民黨智庫「國家政策研究基金會」民國89年才成立，非促轉條例中所稱威權統治時期的機關團體，如何能認定擁有威權時期政治檔案？且促轉會未依法發文通知，即要求配合調查，顯然背離程序正義，僅憑著「兩個可能」率爾侵門踏戶，既不合法又將調查權無限上綱，囂張、無恥至極，與過去民進黨批判的「警總」有何不同？

曾銘宗也說，促轉會才剛發函給國民黨中央，要求1個月內提供政治檔案資料，如今期限未到，就草率配合黨產會與法務部的查封行動，「這不是急著配合當政治打手是什麼？」

國民黨團表示，台北高等行政法院與最高行政法院已做出「釋憲中暫停訴訟」的裁定，黨產會與黨產條例目前正處於「違憲」待審判中，卻變本加厲四處查封國民黨各地處所；黨產會追殺在野黨，轉移執政不佳的焦點，把國民黨逼入絕境，以爭取同溫層支持，顯見民進黨只會拿「轉型正義」迷幻藥到處騙選票。

前總統馬英九受訪也直言，黨產會做法完全違憲，台北高等行政法院已停止審判、請求大法官解釋，雖然黨產會抗告，但最高行政法院仍認為應由大法官解釋，「這是對的做法」，黨產會所作所為，都違反了憲法保障人民財產權。

(中國時報)

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